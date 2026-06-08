Sufre el bolsillo de los chilenos: estos son los productos que más subieron tras el IPC de mayo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el IPC de mayo registró una variación mensual de 0,2%, acumulando 2,8% en el año y 3,9% en doce meses.

Según el informe, destacaron las alzas en las divisiones de vivienda y servicios básicos, así como la de transporte, y la disminución en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Aunque el dato mensual mostró una moderación frente a meses previos, el detalle por productos revela nuevas presiones para el presupuesto familiar. Entre las principales alzas aparecieron el transporte aéreo internacional, el gas licuado, la carne de vacuno y los alimentos consumidos en restaurantes.

Los productos que más subieron y bajaron en mayo

Dentro de los productos con mayores incrementos, el transporte aéreo internacional anotó un alza mensual de 10,0%, mientras que el gas licuado subió 3,2%. También destacó la carne de vacuno, con un aumento de 2,7%, y los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares, que avanzaron 1,0%.

A nivel de divisiones, vivienda y servicios básicos subió 0,7%, empujada principalmente por gas y arriendo. En tanto, transporte aumentó 0,6%, influido por pasajes aéreos y combustibles para vehículos personales.

Sin embargo, no todo fue alza. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó 0,8%, ayudando a contener el resultado general del IPC. En ese grupo, el pan registró una caída mensual de 4,0%, mientras que los limones disminuyeron 17,2%.

Otro producto que bajó fue el transporte en bus interurbano, con una variación mensual de -9,1%. De esta forma, el informe mostró un escenario mixto: algunos alimentos ayudaron a aliviar el bolsillo, pero servicios básicos, transporte y ciertos productos de consumo frecuente siguieron presionando los gastos.

En el acumulado anual, una de las señales más relevantes está en transporte, que registra un avance de 10,2% en lo que va de 2026 y 10,1% en doce meses, consolidándose como una de las divisiones con mayor impacto en el costo de vida.