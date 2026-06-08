Reconocido influencer deberá ser sometido a cirugía en medio de grave situación de salud: “Sigamos rezando”

El pasado viernes se dio a conocer que el conocido influencer, Diego Pánico, tuvo que ser internado de urgencia luego de sufrir una trombosis en una de sus piernas, lo que lo mantuvo en riesgo vital.

Este lunes, su amiga cercana, Adriana Barrientos, actualizó el estado de salud del influencer a través de una historia en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a la información entregada por la panelista de Zona Latina, Diego Pánico, será trasladado a Los Ángeles donde será operado para combatir la trombosis que lo aqueja.

“Vine a despedirme porque Diego va a partir a su ciudad natal, a Los Ángeles, en donde está su médico de cabecera esperándolo. Él está estable dentro de su gravedad, pero gracias a Dios ya va a partir con su familia y todo a su ciudad natal”, explicó.

“Sigamos rezando para que se recupere del todo y pronto lo tengamos nuevamente aquí”, cerró.