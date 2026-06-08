“Tuve 17 pololos, pero...”: influencer descolocó a todos sus compañeros de programa con su íntima revelación en directo

En el episodio más reciente del podcast Nada que Perder de PorCelTV, la influencer y creadora de contenidos, Rosario Bravo, realizó una íntima revelación de su vida personal en conversación con el periodista, Roberto Cox.

Durante la conversación, la también enfermera dio a conocer que durante su paso por la universidad, ella tuvo 17 pololos, algo que dejó atónito al panelista de Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“Es que yo no conozco tanto. Tuve 17 pololos, pero la mayoría de la mano. Aunque casi todos fueron cortos, porque no había prueba de amor”, confesó.

“Yo soy conservadora, entonces el beso iba con pololeo; era todo como Dios manda”, explicó.

Además, Rosario Bravo reveló que ‘debutó’ a los 24 años, que a los 25 se casó, luego se divorció y pololeó tres veces más, para finalmente casarse con su actual pareja Carlos Caorsi.

Roberto Cox no dio crédito a la historia que estaba contando la creadora de contenidos, a lo que Bravo le respondió con una cuota de humor.

“No son todos tan básicos como tú, Roberto Cox”, comentó Rosario Bravo.

“No se trata de ser ‘básicos’, pero el sexo es una parte importante de nuestras vidas también”, replicó el periodista.

“A los 23 o 24 años, los hombres tienen esto como del desafío.Y justo yo era la que estaba cruda. Ellos decían: ‘Yo puedo, va a ceder conmigo’”, afirmó Bravo.