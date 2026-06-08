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FOTO. Reconocido influencer criticó duramente a un jurado de Fiebre de Baile a través de redes sociales: “Me da mucha pena...”

Itay Vargas utilizó su cuenta de Instagram donde publicó una historia dando a conocer una situación incómoda que vivió durante el programa.

Nicolás Lara Córdova

Reconocido influencer criticó duramente a un jurado de Fiebre de Baile a través de redes sociales: “Me da mucha pena...”

Este domingo se emitió un nuevo capítulo del programa de talentos Fiebre de Baile, donde el influencer Itay Vargas fue protagonista de una polémica con uno de los integrantes del jurado.

Tras su presentación, el creador de contenidos utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que criticó a un miembro del jurado —integrado por Vasco Moulian, Raquel Argandoña, Edymar Acevedo y los Power Peralta—, aunque sin revelar su identidad.

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“Saben, me da mucha pena que se me pida ser de una forma cuando esa no es mi esencia”, señaló.

Yo entiendo que esto es televisión y que puede haber todo tipo de gente. Pero creo que lo más lindo es cómo ustedes me reciben y aceptan mi arte tal y como es”, agregó.

Luego, profundizó en su molestia: “Me da pena que cierto jurado me pida ser alguien que no soy, y quiera ver de mí cosas que, según él, le parecen correctas o ‘normales’”, lanzó.

“Eso no me hace menos hombre que los demás”

Itay Vargas, además, dio a conocer que cuando aceptó participar del programa de Chilevisión no se le impusieron restricciones ni requisitos previos.

“Cuando me llamaron para Fiebre de Baile no había ningún requisito que diga cómo debo ser o cómo debo bailar, ellos querían a Itay tal y como es”, relató.

“Yo sé que quizás soy diferente a otros concursantes, pero eso no me hace menos hombre que los demás, solo por no seguir algo a lo que están acostumbrados a ver de uno”, apuntó.

“Cuando me tenga que poner tacos, lo haré. Cuando tenga que salir sin polera, también lo haré. NO tengo límite. Soy un artista, no un robot”, cerró.

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