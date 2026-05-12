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Music Hall Ñuñoa: Así sería el nuevo recinto de siete pisos para hacer conciertos en Santiago

El proyecto busca levantar una sala para diferentes eventos culturales. La inversión estimada es de US$ 35 millones.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Getty Images

Santiago podría sumar un nuevo recinto para conciertos, obras de teatro y eventos culturales en una de sus zonas más transitadas.

Se trata de Music Hall Ñuñoa, proyecto impulsado por los controladores de DG Medios, junto a Live Nation y Metro de Santiago, que busca instalar una nueva sala sobre la estación Ñuñoa, en la intersección de Irarrázaval con Pedro de Valdivia.

La iniciativa ya fue ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y contempla una inversión estimada de US$ 35 millones. En otras cifras, el futuro espacio tendrá capacidad para recibir hasta 4.700 asistentes.

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El edificio considera cuatro niveles sobre superficie y tres subterráneos, es decir, un total de siete pisos. La estructura se apoyará principalmente en pilares ya existentes de Metro, mientras parte de los niveles inferiores se extenderá hacia uno de los costados de la estación.

El recinto incluirá una sala de conciertos, áreas de backstage, espacios de atención al público, oficinas administrativas, camarines, comedores, salas de reuniones, bodegas, zonas de carga y descarga y estacionamientos. La sala principal tendría más de 5.500 metros cuadrados.

Otro dato relevante es el plazo estimado: la construcción está proyectada para un periodo de 12 meses desde la obtención de los permisos correspondiente.

Por lo demás, el espacio operaría bajo un formato “open box”, lo que permitiría que distintos productores o empresas puedan arrendarlo a futuro.

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