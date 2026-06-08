Lluvias y fuertes vientos en Santiago: cuántos milímetros de agua podrían caer y en qué sectores / Sebastian Beltran Gaete

La Región Metropolitana se prepara para recibir nuevas precipitaciones durante esta semana, en medio del avance de un sistema frontal que afectará a buena parte de la zona central y sur del país.

Según los modelos meteorológicos, el evento comenzará a sentirse con más fuerza desde el martes 9 de junio en el tramo sur y costero, con acumulados importantes en ciudades como Concepción, donde podrían caer 22 milímetros, y Cobquecura, con cerca de 18 mm.

¿Cuánta lluvia podría caer en Santiago?

Según consigna Meteored, el momento más relevante para la zona central llegaría durante el miércoles 10 de junio, jornada en que el sistema frontal se consolidaría entre Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y la Región Metropolitana.

En el caso de Santiago, los modelos muestran un escenario relativamente coincidente, con acumulados cercanos a los 8,4 milímetros. Aunque no se trata de un evento extremo para la capital, sí marcaría el regreso de lluvias más claras tras varios días de condiciones secas o con precipitaciones acotadas.

El modelo europeo ECMWF proyecta un avance más intenso hacia el norte, con lluvias estimadas de 23 mm en San Antonio, 16 mm en Rancagua, 13 mm en Valparaíso y 8,7 mm en Los Andes.

Más al sur, las diferencias entre modelos son mayores. Mientras el ECMWF anticipa más de 30 mm en San Fernando, el modelo estadounidense GFS desplaza el núcleo más intenso hacia Ñuble, con acumulados que podrían superar los 31 mm en Chillán.

El sistema también estará acompañado por viento. En la cordillera de la Región Metropolitana y O’Higgins se esperan rachas de hasta 60 km/h, mientras que en sectores precordilleranos y cordilleranos del Maule, Ñuble y Biobío podrían alcanzar los 70 km/h.

Tras el paso del frente, el jueves 11 llegaría una masa de aire frío. Las mínimas podrían caer hasta los 2 °C en Santiago, Los Andes y Curicó, con registros cercanos a 0 °C en sectores interiores y rurales.

Además, los modelos ya muestran señales de nueva inestabilidad para el fin de semana, por lo que la zona central podría recibir otro pulso de precipitaciones antes de la mitad de junio.