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Paraguay en el Mundial 2026: partidos, calendario, grupo y rivales

El cuadro sudamericano regresa a las citas mundialistas y lo hará en un grupo nada fácil, de hecho, catalogado como uno “de la muerte”.

Gonzalo Miranda

Selección paraguaya de fútbol | Getty Images

Selección paraguaya de fútbol | Getty Images

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y en ADN.CL ya comenzamos a pensar en el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica. En esta ocasión, repasamos lo que será la participación de Paraguay en la Copa del Mundo que arranca esta semana.

La selección paraguaya de fútbol concreta su esperado regreso a la máxima cita futbolística en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras quedar fuera de las últimas tres ediciones, la ‘Albirroja’ aseguró su boleto directo al finalizar en la sexta posición de las Eliminatorias de la Conmebol, sumando un total de 28 unidades.

Paraguay quedó emparejado en el Grupo D del certamen y disputará la totalidad de sus partidos de la primera fase en territorio estadounidense.

Fixture y calendario de Paraguay

El combinado ‘guaraní’ iniciará su camino enfrentando a uno de los anfitriones del torneo, para luego disputar sus siguientes dos compromisos en la zona de California. Los horarios corresponden a la hora local de Chile.

Viernes 12 de junio

  • 21:00 hrs | Estados Unidos vs. Paraguay | SoFi Stadium, Inglewood

Viernes 19 de junio

  • 23:00 hrs | Paraguay vs. Turquía | Levi’s Stadium, Santa Clara

Jueves 25 de junio

  • 22:00 hrs | Paraguay vs. Australia | Levi’s Stadium, Santa Clara

El Grupo D se presenta como una zona sumamente competitiva y de pronóstico abierto. Estados Unidos, el rival del debut cuenta con la ventaja de la localía y una plantilla joven consolidada en el fútbol europeo.

En lo mismo, Turquía y Australia son dos selecciones con historial de combatividad física y orden táctico, lo que obligará a Paraguay a apelar a su tradicional solidez defensiva.

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