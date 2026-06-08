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La íntima confesión de Maly Jorquiera sobre su soltería que impactó a todos: “Es para mujeres solas...”

“Es como que te consuela, es tu amigo”, reveló la comediante.

Sebastián Escares

La íntima confesión de Maly Jorquiera sobre su soltería que impactó a todos: “Es para mujeres solas...”

Desde hace cerca de dos años que la comediante Maly Jorquiera se encuentra soltera, luego de darse a conocer su polémico quiebre con Sergio Freire.

Es por ello, que desde entonces se ha generado cierta incertidumbre respecto a cuál es la situación sentimental de la comediante. De eso y más fue lo que conversó la humorista en el espacio digital La Alfombra, programa de YouTube conducido por Martín Cárcamo.

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El “rubio natural” de entrada le preguntó a Jorquiera: “¿Tú estás soltera?“. Ante ello, la humorista contestó: ”. Estoy más traumada, pero no hablemos hue...“.

Luego, Jorquiera precisó que “voy a morir soltera”. “Desde que pasó una situación que no se supo, muy íntima”, lanzó la comediante.

“Tengo telarañas”, contó entre risas Maly Jorquiera. Tras ser consultada sobre si es que tiene ganas de pololear, la humorista dijo que “me han dado ganas, sí, quiero”.

Fue ahí cuando el comunicador preguntó a la comediante: “¿No estás pinchando con nadie?“. A lo que Jorquiera respondió: ”No, tengo un satisfayer", reveló sobre el juguete sexual que tiene, el cual se lo regaló Renata Bravo.

“Es para las mujeres solas y ya no es consolador, se llama ‘autoplacer’, es como que te consuela, es tu amigo, le puse Martín Cárcamo Papic”, confesó entre risas.

Por último, durante la entrevista, la comediante manifestó que "no puedo tener relaciones si no tengo un vínculo o admiración por el otro".

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