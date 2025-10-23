Maly Jorquiera impacta al revelar su actual relación con Sergio Freire: “Aunque la gente no pueda creerlo...”

En julio de este año, Maly Jorquiera confirmó su quiebre con Sergio Freire, luego de más de una década de relación y después de que se destapara una polémica infidelidad del humorista.

Un instante difícil para la actriz, que abordó con ADN en el evento Cásate con la Causa, donde señaló cómo ha sido este proceso y sorprendió al revelar cómo es su actual relación con el comediante.

“Estamos súper bien, aunque la gente no pueda creerlo... estamos super unidos, nuestro hijo es lo primordial”, confesó.

Es que si bien todo lo que ocurrió fue una situación bastante dolorosa, Maly optó por seguir adelante y poner como prioridad el bienestar de su retoño, manteniendo una buena relación con quien ahora es su ex.

“No tengo el don del odio ni del escándalo... soy más tranqui, creo que entre adultos se arreglan las cosas, y lo principal es nuestro hijo. Nos queremos mucho, hay un niño de por medio, y hay mucho cariño”, indicó.

Y agregó que “lo más sano es buscar lo bueno, agradecer todo lo que vivimos y lo que seguiremos viviendo porque tenemos a un niño maravilloso. Él es un papá increíble, y estoy muy feliz de haber tenido un hijo con él”.

La comediante reconoció que si bien “no ha sido fácil”, con Sergio han hablado las cosas y que “aunque estemos separados” ambos están velando por el bienestar de su pequeño y lo seguirán haciendo.

