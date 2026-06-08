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Juzgado de Copiapó rechaza cerrar arista por testimonios falsos en caso Tanya Aciares, desaparecida en 2018

El tribunal desestimó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de dos imputadas y confirmó la continuidad del proceso judicial.

Ruth Cárcamo

Imagen de fondo extraída de Fiscalía

Imagen de fondo extraída de Fiscalía

El Juzgado de Garantía de Copiapó rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de dos mujeres imputadas por el delito de obstrucción a la investigación en el caso de Tanya Aciares, adolescente de 13 años desaparecida en octubre de 2018 y cuyos restos fueron identificados en 2024.

El abogado defensor buscaba poner término a la causa argumentando que la acción penal se encontraba prescrita, considerando las fechas en que ambas acusadas prestaron declaración ante la Fiscalía.

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No obstante, el ente persecutor sostuvo que la investigación se mantiene dentro de los plazos legales, por lo que no correspondía aplicar la prescripción. Además, indicó que las declaraciones de las imputadas derivaron en diligencias investigativas que desviaron la función indagatoria al ser testimonios que resultaron ser falsos.

“Es un hito relevante”

Tras escuchar a ambas partes, el tribunal resolvió rechazar la solicitud de sobreseimiento. “Con ello, el caso seguirá adelante recordando que ya tiene fecha para la realización de una audiencia de Juicio Oral Simplificado para el mes de julio próximo”, señaló el fiscal Guillermo Zárate.

La abogada de la familia de Tanya Aciares, Camila Morales, valoró la decisión judicial y confirmó que la audiencia de juicio quedó fijada para el próximo 13 de julio, instancia en la que se discutirán las responsabilidades penales de ambas imputadas.

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Imagen de archivo | FOTO: KARL GRAWE / AGENCIA UNO / Karl Grawe

Según explicó, la investigación por obstrucción surgió luego de que la Fiscalía reconociera en 2024 que los restos de Tanya habían sido hallados en el mismo año de su desaparición, pero que no fueron vinculados oportunamente con la causa.

“Para nosotros es un hito relevante, porque vamos a tener por primera vez la oportunidad de escuchar las razones institucionales de por qué se produce esta obstrucción, y que incide de manera grave en el esclarecimiento de los hechos de la desaparición y asesinato de Tanya Aciares”, afirmó Morales.

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