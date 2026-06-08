Penas máximas y presidio perpetuo: condenan a cinco autores directos por el asesinato de ciudadano francés en Colina

El persecutor de la Fiscalía Local de Chacabuco, Gonzalo Álvarez, entregó los detalles de la reciente lectura de sentencia contra los cinco responsables del robo calificado con homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, y las lesiones graves ocasionadas a su cónyuge.

Tras conocerse la resolución del tribunal, el persecutor destacó las severas penas impuestas a la banda criminal, las cuales se ajustaron a las solicitudes y acusaciones del Ministerio Público.

Las condenas para el adulto y los adolescentes

En cuanto a las sanciones establecidas para cada uno de los acusados, el fiscal precisó que las condenas varían según la edad de los involucrados. Para el único adulto participante, la justicia decretó la pena de presidio perpetuo simple.

Por otra parte, a los menores de edad se les aplicaron las penas máximas considerando sus rangos etarios. Tres de los adolescentes, que tenían entre 16 y 17 años, fueron condenados a 10 años de internación en régimen cerrado. En tanto, el cuarto adolescente, que era menor de 16 años al momento del crimen, recibió una sanción de 5 años de internación bajo el mismo régimen cerrado.

El triunfo de la tesis de la Fiscalía

El fiscal Álvarez valoró profundamente la resolución de los jueces, subrayando la importancia de la decisión judicial adoptada. “Para la fiscalía es destacable el hecho que el tribunal ha adherido a la tesis del Ministerio Público“, señaló la autoridad.

Esta postura jurídica logró convencer al tribunal de establecer a los cinco acusados como “autores directos” del delito en su totalidad. De esta forma, todos los integrantes de la banda fueron responsabilizados penalmente a la par por el violento asalto que culminó con el asesinato del señor Wiiler y las graves heridas inferidas a su esposa.