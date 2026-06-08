;

Penas máximas y presidio perpetuo: condenan a cinco autores directos por el asesinato de ciudadano francés en Colina

El fiscal Gonzalo Álvarez valoró que el tribunal acogiera la tesis del Ministerio Público, sentenciando al adulto a cadena perpetua simple y a los cuatro menores a penas de internación en régimen cerrado por el crimen de Dimitri Weiler.

Mario Vergara

Penas máximas y presidio perpetuo: condenan a cinco autores directos por el asesinato de ciudadano francés en Colina

El persecutor de la Fiscalía Local de Chacabuco, Gonzalo Álvarez, entregó los detalles de la reciente lectura de sentencia contra los cinco responsables del robo calificado con homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, y las lesiones graves ocasionadas a su cónyuge.

Tras conocerse la resolución del tribunal, el persecutor destacó las severas penas impuestas a la banda criminal, las cuales se ajustaron a las solicitudes y acusaciones del Ministerio Público.

Las condenas para el adulto y los adolescentes

En cuanto a las sanciones establecidas para cada uno de los acusados, el fiscal precisó que las condenas varían según la edad de los involucrados. Para el único adulto participante, la justicia decretó la pena de presidio perpetuo simple.

Revisa también:

ADN

Por otra parte, a los menores de edad se les aplicaron las penas máximas considerando sus rangos etarios. Tres de los adolescentes, que tenían entre 16 y 17 años, fueron condenados a 10 años de internación en régimen cerrado. En tanto, el cuarto adolescente, que era menor de 16 años al momento del crimen, recibió una sanción de 5 años de internación bajo el mismo régimen cerrado.

El triunfo de la tesis de la Fiscalía

El fiscal Álvarez valoró profundamente la resolución de los jueces, subrayando la importancia de la decisión judicial adoptada. “Para la fiscalía es destacable el hecho que el tribunal ha adherido a la tesis del Ministerio Público“, señaló la autoridad.

Esta postura jurídica logró convencer al tribunal de establecer a los cinco acusados como “autores directos” del delito en su totalidad. De esta forma, todos los integrantes de la banda fueron responsabilizados penalmente a la par por el violento asalto que culminó con el asesinato del señor Wiiler y las graves heridas inferidas a su esposa.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad