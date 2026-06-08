Chats de Hermosilla: esto dicen los mensajes con accionista de Azul Azul que aluden a la contralora Dorothy Pérez

Nuevos antecedentes del Caso Hermosilla dieron cuenta de conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y José Ramón Correa, actual accionista de Azul Azul, en medio de la disputa judicial que enfrentó en 2018 la hoy contralora general de la República, Dorothy Pérez, con el entonces jefe del organismo, Jorge Bermúdez.

Según publicó Reportea, los intercambios ocurrieron cuando Pérez se desempeñaba como subcontralora y buscaba revertir su salida del cargo, luego de que Bermúdez la removiera argumentando una pérdida de confianza.

Concretamente, la autoridad sostuvo entonces que la decisión estuvo relacionada con su negativa a firmar sumarios internos, por lo que recurrió a la justicia para impugnar la medida.

Sin embargo, los mensajes revelados muestran a Correa compartiendo antecedentes jurídicos con Hermosilla sobre la inamovilidad de los cargos de contralor y subcontralor.

En una conversación del 24 de agosto de 2018, Correa le envió una referencia a un libro escrito por Bermúdez en 2014, donde planteaba que ambas autoridades solo podían ser removidas mediante un procedimiento especial.

Además, en otros chats fechados el 22 de agosto de ese año , Correa le señaló a Hermosilla que su gestión era “determinante” debido a los plazos judiciales que enfrentaban. En ese intercambio también mencionó una eventual visita del entonces presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a La Moneda, sugiriendo que podría ser una instancia relevante para abordar la situación de la Contraloría.

Meses después, cuando el caso ya se encontraba en la Corte Suprema tras una apelación presentada por Bermúdez, ambos abogados volvieron a intercambiar mensajes. El 25 de octubre de 2018 , Hermosilla informó a Correa sobre la tramitación del recurso relacionado con la entonces subcontralora, recibiendo como respuesta un agradecimiento.

Dorothy Pérez descarta vínculos con Hermosilla

Consultada por Reportea, la actual contralora aseguró que no conocía a Luis Hermosilla y negó cualquier participación del abogado en la estrategia judicial que permitió su restitución en el cargo.

“ No conozco al señor Hermosilla. Nunca en la vida he conversado con él, nunca me he reunido con él y tampoco tengo su número de teléfono”, afirmó.

Respecto de José Ramón Correa, indicó que se trataba de “un excompañero de trabajo”, recordando que ambos coincidieron en la Contraloría cuando él se desempeñaba como jefe de gabinete del excontralor Ramiro Mendoza.

Asimismo, sostuvo que desconocía cualquier gestión realizada en su favor y aseguró que la defensa de su caso estuvo completamente a cargo del abogado Ciro Colombara. “La defensa jurídica, estratégica y toda la conducción de ese caso estuvo a cargo del abogado Ciro Colombara”, señaló.