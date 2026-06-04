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CyberDay 2026 cierra con ventas por US$ 531 millones y se espera que empuje a la baja el IPC de junio

El evento de comercio electrónico más importante del país registró más de 5 millones de transacciones.

Gonzalo Miranda

CyberDay 2026 cierra con ventas por US$ 531 millones y se espera que empuje a la baja el IPC de junio

CyberDay 2026 cierra con ventas por US$ 531 millones y se espera que empuje a la baja el IPC de junio / Agencia Uno

Luego de tres intensas jornadas de ofertas, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) entregó el balance de cierre del CyberDay 2026. El evento oficial alcanzó ventas por US$ 531 millones, registrando un leve incremento del 1,4% en comparación con el año anterior medido en dólares.

En cuanto al volumen de operaciones, se concretaron 5,1 millones de transacciones, lo que significó un descenso del 4% respecto a la edición pasada.

La masividad del evento quedó en evidencia al registrarse que, en promedio, 1 de cada 4 personas en Chile realizó alguna compra en los sitios participantes. El ticket promedio experimentó un alza marginal, situándose en US$ 104 por transacción (aproximadamente $93.000).

De acuerdo con la auditoría de RetailCompass, los descuentos en la categoría de bienes promediaron un 19% de rebaja, marcando los precios más bajos en lo que va del año.

Según estimaciones de la CCS, este fuerte ajuste de precios tendrá un impacto directo en la economía nacional, restando entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Este efecto permitiría neutralizar las alzas de otras divisiones y proyectar una inflación mensual cercana al 0%.

El comportamiento del consumidor

El comportamiento de los usuarios reflejó una mayor planificación y análisis de oportunidades antes de concretar el pago:

  • El debut y el cierre: Aunque el lunes se mantuvo como el día de mayor recaudación con US$ 204 millones, el miércoles tomó fuerza acumulando US$ 176 millones.
  • Frenesí final: La última hora del evento (miércoles entre las 23:00 y 24:00 horas) fue la más intensa de todo el CyberDay, concentrando 190 mil transacciones por un monto de US$ 19 millones (el 4% del total del evento).

Si bien las grandes tiendas, las aerolíneas y los operadores turísticos concentraron el mayor volumen de las ventas totales, los supermercados anotaron el crecimiento más explosivo con un aumento superior al 20% en comparación al año anterior. A este sector le siguieron alimentación y fast food (14%) y multitiendas (11%).

Las dos primeras siguen consolidando un período particularmente dinámico, marcado por la incorporación masiva de la compra online de alimentos a los hábitos de consumo de los chilenos”, destacaron desde el gremio.

Desempeño regional y resolución de reclamos

A nivel geográfico, la Región Metropolitana concentró el 51% de las compras online, seguida por Valparaíso (9%), Biobío (8%), Maule (5%), y las regiones de Los Lagos, La Araucanía y Coquimbo (todas con cerca del 4%).

Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), valoró el evento como una vitrina nacional indispensable para las empresas de regiones, permitiéndoles “posicionar marcas, generar nuevos vínculos comerciales y acercar su oferta a todo el país”.

Finalmente, el gremio destacó la eficiencia del sistema Resolución en Línea (REL) para abordar las inquietudes de los usuarios. La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, detalló que el 83% de los casos resueltos se cerró en menos de un día mediante acuerdo mutuo, manteniendo un tiempo medio de respuesta de 29 horas pese al alto flujo de la demanda.

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