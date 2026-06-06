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Euforia total en Nueva York: entradas para los Knicks alcanzan cifras récord y superan los 14.000 dólares

Los New York Knicks tienen la primera opción de coronarse campeones de la NBA, hecho que no ocurre desde 1970.

Nicolás Lara Córdova

Euforia total en Nueva York: entradas para los Knicks alcanzan cifras récord y superan los 14.000 dólares

Euforia total en Nueva York: entradas para los Knicks alcanzan cifras récord y superan los 14.000 dólares / Anadolu

Nueva York se prepara para recibir los juegos 3 y 4 de las Finales de la NBA, serie que los New York Knicks lideran por 2-0 frente a los San Antonio Spurs tras los dos primeros encuentros disputados en Texas.

En caso de ganar los próximos dos partidos, los Knicks tendrán la posibilidad de coronarse campeones en el Madison Square Garden, lo que ha provocado que el precio de las entradas en reventa se dispare y alcance cifras nunca antes vistas en el deporte estadounidense.

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Los valores incluso superaron a los registrados para el Super Bowl LVIII, evento en el que la entrada más barata tenía un precio de 7.413 dólares.

¿Quieres ver a los Knicks? Esto deberás desembolsar

Asistir a los juegos 3 y 4 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden se ha convertido en un verdadero desafío para miles de fanáticos, quienes deberán desembolsar altas sumas para conseguir una entrada.

Según las principales plataformas de reventa, el panorama cambió radicalmente tras la victoria de los Knicks en el Juego 2.

La entrada más económica disponible pasó de bordear los 7.142 dólares (6.552.283 pesos chilenos) a un mínimo actual de 11.736 dólares (10.766.972 pesos chilenos).

Para el Juego 4, el escenario es aún más costoso. Si los Knicks vencen a los Spurs este domingo, tendrán la oportunidad de asegurar el campeonato en ese encuentro, lo que ha impulsado los precios mínimos hasta los 14.654 dólares (13.444.036 pesos chilenos).

El impacto de la denominada “Knicksmanía” también se ha reflejado en iniciativas benéficas. Una subasta organizada por la franquicia en beneficio de la Garden of Dreams Foundation, que incluye un par de asientos en primera fila, ya superó la barrera de los 500.000 dólares en ofertas.

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