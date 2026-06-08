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Eriksen rompe el silencio tras sufrir nuevo desmayo: “Ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia”

El futbolista danés ya se encuentra en su hogar para iniciar su proceso de recuperación y aprovechó de enviar un mensaje al mundo del fútbol.

Lucas San Martín

(Photo by Gerrit van Keulen/Soccrates Images/Getty Images)

(Photo by Gerrit van Keulen/Soccrates Images/Getty Images) / Soccrates Images

Christian Eriksen asustó a todo el mundo del fútbol. El volante danés se desvaneció en la cancha en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, lo que hizo recordar al infarto que sufrió en 2021 en pleno partido. Ahora, en medio de su recuperación, el mediocampista escribió un mensaje esperanzador en sus redes sociales.

“Quiero que todos sepan que estoy bien y en mi casa con mi familia”, comenzó diciendo Eriksen quien se encuentra en el proceso de recuperación acompañado de su familia y seres queridos.

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“Como probablemente se imaginan, recibir una descarga de mi desfibrilador cardioversor implantable ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurarles a todos que esta fue una situación muy diferente a la que ocurrió 2021... Mi DAI hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitaba Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado”, agregó.

Además, en la misma carta, el ex jugador del Manchester United le agradeció el apoyo a todo el mundo del fútbol que se preocupó por su salud. “Agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en la cancha. También estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mi y a mi corazón a lo largo de los años”, escribió.

“Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar fútbol con mis hijos“, cerró Eriksen.

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