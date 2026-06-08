Denuncian secuestro en Valparaíso: hombre habría sido arrastrado y subido a la fuerza a un vehículo

Un hombre fue secuestrado durante la madrugada de este lunes en el sector de Avenida Errázuriz con calle San Martín, en Valparaíso, luego de que un grupo de individuos concretara su captura en un paradero de locomoción colectiva y escapara en un vehículo.

Los hechos quedaron al descubierto cuando personal policial concurrió al lugar tras recibir una denuncia por una presunta detención ciudadana.

Al llegar, funcionarios encontraron dos automóviles estacionados y uno de sus ocupantes les indicó que en las cercanías se desarrollaba una riña, por lo que los funcionarios realizaron un patrullaje preventivo por el sector.

Mientras efectuaban esas diligencias, un peatón alertó a Carabineros de que en el mismo paradero donde se había iniciado el procedimiento un hombre estaba siendo secuestrado. Cuando los uniformados regresaron al punto, los vehículos involucrados ya no se encontraban en el lugar.

La revisión de cámaras de seguridad permitió establecer que una persona que permanecía sentada en el suelo fue rodeada por varios sujetos, quienes la arrastraron hasta uno de los automóviles y la subieron por la fuerza antes de abandonar el sector.

Tras identificar las patentes de los vehículos captados en las grabaciones, Carabineros llegó a los domicilios asociados a estos, aunque no encontró personas en los inmuebles registrados.

La Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros continúan con las diligencias para dar con el paradero de la víctima y esclarecer la participación de los involucrados en el secuestro.