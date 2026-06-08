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Con dos chilenos al alza y cambios en el top 10: así está el ranking ATP tras Roland Garros

Este lunes se actualizó el escalafón planetario tras el término del segundo Grand Slam de la temporada.

Carlos Madariaga

Con dos chilenos al alza y cambios en el top 10: así está el ranking ATP tras Roland Garros

Con dos chilenos al alza y cambios en el top 10: así está el ranking ATP tras Roland Garros / Agencia Getty

Ayer domingo Alexander Zverev terminó con su “maldición” en Grand Slams al levantar el título de Roland Garros.

Este trofeo, en todo caso, no le significó mayores cambios en la actualización del ranking ATP este lunes, donde se mantiene en el puesto tres del escalafón planetario, tras Sinner y Alcaraz.

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Sí hubo cambios en el top 10 tras el segundo Grand Slam del año, donde el finalista del torneo, Flavio Cobolli, ingresó al top 10. Además, el canadiense Félix Auger-Aliassime desplazó al serbio Novak Djokovic del puesto cuatro, ubicándose en el séptimo lugar.

¿Y los chilenos? Alejandro Tabilo oficializó su alza al haber llegado a octavos de final en Roland Garros, subiendo cinco puestos para alcanzar el lugar 31 del orbe.

Otro que subió, levemente, fue Cristian Garin, que trepó un lugar y es el 113 del planeta.

En cambio, el resto del top 5 nacional perdió puestos: Tomás Barrios cayó del 136 al 138; Nicolás Jarry sigue a la baja y pasó del 180 al 189; y Matías Soto descendió 16 lugares para instalarse en el puesto 316.

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