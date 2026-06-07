Zverev y su revancha tras ganar Roland Garros: “Si me llaman el peor jugador en ganar un Grand Slam, no podría importarme menos”
El alemán destacó el haber roto su “maldición” en Grand Slams, más aún en la cancha donde sufrió la peor lesión de su carrera.
Alexander Zverev concretó este domingo el mayor triunfo de su carrera al ganar en cinco sets la final de Roland Garros al italiano Flavio Cobolli.
El alemán, tres del mundo, se sacudió de los nervios para abrochar su victoria, siendo este el primer título de Grand Slam de su carrera, ganando al fin en la cuarta final que disputa de un major.
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En su discurso final en pleno Philippe Chatrier, no dejó pasar los sufrimientos que tuvo allí mismo hasta concretar la victoria. “He tenido el peor momento de mi vida en estas canchas. Estaba jugando en esa esquina de allá hace cuatro años con siete ligamentos rotos y dos huesos fracturados. Perdí una final de Grand Slam aquí hace dos años, pero ahora finalmente es un final feliz”, recalcó el jugador de 29 años.
Luego, en conferencia de prensa, destacó lo trascendente que significa para él ya ser un campeón de Grand Slam.
“Nadie puede quitarme eso. Tal vez eso me dé algo de libertad. Tal vez mi mente estará un poco más tranquila cuando juegue una final. Lo que significa que incluso si la pierdo, seguiré siendo un campeón de Grand Slam. Este trofeo es muy importante para mí. Si hubiera perdido este, la confianza en mí mismo habría bajado mucho, pero ahora que lo he ganado, siento que puedo volver a hacerlo”, remarcó un confiado Zverev, que hasta se animó a confrontar a sus críticos.
“Si me llamas el peor jugador en ganar un Grand Slam, no podría importarme menos en este momento”, cerró el flamante campeón de Roland Garros.
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