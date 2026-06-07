Este domingo, mientras el mundo del tenis ponía sus ojos en la final de Roland Garros, en Santiago se desarrolló un particular evento: el “One Point Challenge”, torneo organizado por Stella Artois y que tenía un premio nada menor: un viaje para la edición 2026 de Wimbledon.

La instancia contó con la participación del embajador de la marca y exnúmero 5 del ranking ATP, Fernando González, que conversó con ADN Deportes respecto de lo que se puede esperar de los nacionales de cara al tercer Grand Slam de la temporada.

“Tabilo viene mejor, pero el tenis va cambiando semana a semana. Ojalá el torneo les pille a los chilenos en un gran nivel y pueda tener a un hincha chileno más con quien gane”, comentó el “Bombardero de La Reina”, resaltando los octavos de final que alcanzó la mejor raqueta nacional en Roland Garros.

“Es distinto cuando pasas a la segunda semana, jugó a gran nivel. Ojalá pueda mantenerlo y seguir subiendo”, dijo González, semifinalista en París en 2009 y que fuera cuartofinalista en Wimbledon en 2005.

“El pasto es una superficie a la que hay que dedicarle tiempo y uno creer en que puede jugar bien para así llegar mejor preparado”, reflexionó.

Fernando González y la Copa Davis

El extenista nacional anticipó la llave contra España en septiembre, mostrándose respetuoso del ascenso de Rafael Jodar y Martín Landaluce, los que hacen más peligroso al elenco hispano, más allá de la lesión que hoy padece Carlos Alcaraz.

“Es sorpresivo por lo explosivo que ha sido, pero estando ahí no hay partido fácil. Lo bueno es que se juega en Chile, ojalá vengan todos para poder verlos”, planteó.

Al respecto, valoró la elección de Milovan Kegevic como nuevo presidente de la Federación de Tenis de Chile. “Conformó un buen directorio. Le deseo el mayor de los éxitos, es un hermoso desafío estar a la cabeza del tenis chileno”, aseguró, abriéndose a una chance de incorporarse al equipo de Copa Davis, descartando el símil de lo que se planteó en el fútbol con la opción de que Zamorano o Salas fueran parte de la Federación de Fútbol de Chile.

“Me gusta todavía estar en la cancha. Me han tirado al lado dirigencial, pero no es el momento para aquello. En la cancha me gustaría, tengo mucha experiencia que aportar, pero me tienen que llamar, no tengo que ir yo. Es importante para mi hacerlo, lo hago con algunos jugadores. Ojalá en algún momento se de, tengo cosas para aportar”, recalcó Fernando González, que también abordó el presente del Ministerio del Deporte, liderado por Natalia Duco.

“Está con las pilas que se necesitan para estar en el cargo. De repente hay mucha burocracia para hacer ciertas cosas, pero creo que va bien encaminada”, cerró el “Bombardero de La Reina” en ADN Deportes.