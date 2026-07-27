Efecto IA en el empleo en Chile: Exigencia se triplica y rentas superan los $2 millones promedio

El mercado laboral chileno vive una rápida transformación impulsada por la Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con un informe de Trabajando.com, las ofertas de empleo que exigen conocimientos o el manejo de estas herramientas se triplicaron en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de un 2,4% a un 7,2% del total de avisos publicados en la plataforma.

El estudio advierte que la IA dejó de ser una habilidad deseable o un plus en el currículum para convertirse en un componente central del cargo.

De hecho, del total de publicaciones que mencionan esta tecnología, un 83,1% la califica como un requisito obligatorio para postular, mientras que solo un 16,9% la contempla como un atributo complementario.

“Lo que estamos viendo en Chile confirma lo que ya se observaba a nivel global: la IA dejó de ser una tecnología emergente para transformarse en una habilidad transversal que las empresas exigen de manera concreta. La diferencia es que esta adopción no avanza de forma pareja, y ahí es donde empiezan a abrirse las brechas”, explicó Eduardo Marín, gerente general de Trabajando.com.

La exigencia de este tipo de competencias se refleja de manera directa en los sueldos ofrecidos. En los puestos donde el dominio de la IA es un requisito excluyente (con foco en áreas como Ingeniería en IA, Machine Learning, Ciencia de Datos y Liderazgo Técnico) la renta promedio alcanza los $2.120.000, con techos salariales que llegan a los $4.500.000 mensuales según la experiencia y responsabilidad del cargo.

En contraste, aquellos puestos donde la tecnología cumple un rol secundario o de apoyo a la productividad (frecuentemente vinculados a marketing, ventas, diseño y operaciones) registran un ingreso promedio de $1.750.000, con topes de hasta $3.600.000.

Para Marín, esta disparidad no solo responde a una diferencia de sueldos, sino de proyección laboral: “Los perfiles que lideran la adopción de IA están accediendo a mejores condiciones y a cargos más estratégicos, mientras que otros perfiles, si no se actualizan, corren el riesgo de quedar fuera de esa conversación”.

La acelerada penetración de la tecnología viene acompañada de nuevos retos en el entorno profesional.

Desde la plataforma identificaron cuatro ejes clave de atención: la necesidad de capacitarse mediante microaprendizaje ante la rápida obsolescencia de conocimientos; el mayor valor de las habilidades blandas (como el pensamiento crítico y la empatía, irreemplazables por algoritmos); la gestión del cambio al interior de las empresas; y la ética en el manejo de datos.

“El desafío para Chile no es solo generar más empleos vinculados a la IA, sino evitar que se profundice la brecha entre quienes logran subirse a este cambio y quienes se quedan atrás”, concluyó el ejecutivo.