Milovan Kegevic sucede a Sergio Elías como presidente de la Federación de Tenis de Chile / MATIAS SALAS ORREGO

Este sábado, en el Salón Plenario del Comité Olímpico de Chile, se desarrollaron las elecciones para el directorio de la Federación de Tenis de Chile.

Las asociaciones afiliadas escogieron a quien liderará la orgánica hasta 2030, zanjajndo al sucesor de Sergio Elías.

El proceso dejó a Milovan Kegevic, mandamás de la Asociación de Tenis de la Quinta Región, como nuevo presidente de la de la Federación de Tenis de Chile.

Además, estará acompañado por Iván Navarro como vicepresidente, además de Úrsula Cortés como tesorera y Valentina Marín como secretaria.

En tanto, María Elena Escobar, Francisco Puelma, Gabriel Di Marco, Cristóbal Oryan y María Eugenia Fernández son los directores de la orgánica.

“Con esta elección, la Federación de Tenis de Chile inicia un nuevo período institucional, con el desafío de continuar fortaleciendo el desarrollo del tenis nacional en sus distintas áreas, tanto en el ámbito formativo como competitivo”, concluyeron a través de un comunicado tras la elección de Milovan Kegevic.