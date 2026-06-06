;

Milovan Kegevic sucede a Sergio Elías como presidente de la Federación de Tenis de Chile

Este sábado se escogió el nuevo directorio de la orgánica, el cual liderará a la disciplina en nuestro país hasta 2030.

Carlos Madariaga

Milovan Kegevic sucede a Sergio Elías como presidente de la Federación de Tenis de Chile

Milovan Kegevic sucede a Sergio Elías como presidente de la Federación de Tenis de Chile / MATIAS SALAS ORREGO

Este sábado, en el Salón Plenario del Comité Olímpico de Chile, se desarrollaron las elecciones para el directorio de la Federación de Tenis de Chile.

Las asociaciones afiliadas escogieron a quien liderará la orgánica hasta 2030, zanjajndo al sucesor de Sergio Elías.

Revisa también:

ADN

El proceso dejó a Milovan Kegevic, mandamás de la Asociación de Tenis de la Quinta Región, como nuevo presidente de la de la Federación de Tenis de Chile.

Además, estará acompañado por Iván Navarro como vicepresidente, además de Úrsula Cortés como tesorera y Valentina Marín como secretaria.

En tanto, María Elena Escobar, Francisco Puelma, Gabriel Di Marco, Cristóbal Oryan y María Eugenia Fernández son los directores de la orgánica.

“Con esta elección, la Federación de Tenis de Chile inicia un nuevo período institucional, con el desafío de continuar fortaleciendo el desarrollo del tenis nacional en sus distintas áreas, tanto en el ámbito formativo como competitivo”, concluyeron a través de un comunicado tras la elección de Milovan Kegevic.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad