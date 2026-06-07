Tras ofensivas en el Líbano: Irán lanza misiles contra Israel y advirte “una semana completa de ataques continuos”

Una peligrosa reactivación del conflicto bélico amenaza con sepultar los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente. Irán lanzó este domingo una ofensiva con misiles dirigida contra el territorio de Israel por primera vez desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado mes de abril, consolidando una severa escalada de tensión regional gatillada por los recientes bombardeos de las fuerzas israelíes contra los suburbios del sur de Beirut.

De acuerdo con los reportes oficiales entregados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los sistemas de vigilancia técnica detectaron un total de cuatro lanzamientos de proyectiles hacia suelo israelí, evento que activó de forma automática las sirenas de emergencia y las alarmas de bombardeo en amplias zonas del norte del país y en la densamente poblada región de Sharon. Tras la agresión, el Ejército israelí informó que reforzó de inmediato su postura defensiva en las fronteras y se mantiene en un estado de “alerta máxima” ante la posibilidad de enfrentar múltiples escenarios de ataque simultáneo. En paralelo, altos funcionarios del gobierno de Tel Aviv aseguraron de forma tajante que “habrá respuesta” frente a la arremetida, mientras los servicios de emergencia reportaron la caída de fragmentos de proyectiles que fueron interceptados con éxito en varias localidades nortinas.

Clases suspendidas, playas cerradas y refugios obligatorios

A raíz de los lanzamientos y el peligro inminente de nuevas oleadas, las autoridades implementaron un drástico plan de contingencia civil para proteger a la población. El Comando de Retaguardia de las FDI dispuso la suspensión total de las actividades educativas en todos los colegios y universidades del país para este lunes.

Asimismo, las jefaturas militares establecieron severas restricciones para las reuniones de carácter público. Según las instrucciones oficiales difundidas, a partir de esta noche solo se permitirán encuentros de un máximo de 200 personas en espacios abiertos y de hasta 500 asistentes en el interior de edificios, quedando bajo la estricta condición de que el recinto cuente con un acceso directo y rápido a una zona protegida o búnker ante un eventual ataque con misiles. El plan de emergencia también dictaminó el cierre total de las playas al público y decretó que las actividades laborales solo podrán realizarse en lugares con infraestructura de refugios habilitada. Todas estas medidas excepcionales estarán vigentes, inicialmente, hasta las 20:00 horas de este lunes.

La venganza por Dahye y la amenaza de una semana de ataques

La represalia de la República Islámica se produce inmediatamente después de que la aviación de Israel bombardeara los suburbios del sur de la capital de Líbano, conocidos históricamente como el Dahye, un sector considerado el bastión operativo del grupo chií Hezbolá. La administración del primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo que dicha ofensiva fue una respuesta legítima a disparos previos atribuidos a las milicias de Hezbolá contra las comunidades israelíes. No obstante, las cadenas internacionales reportaron que los bombardeos en Beirut dejaron un saldo de muertos y heridos, tensionando al límite la frágil tregua que se había alcanzado bajo la mediación directa de la diplomacia de los Estados Unidos. Por el momento, Tel Aviv no ha informado de víctimas fatales ni daños estructurales mayores tras la caída de los misiles iraníes de este domingo.

La trinchera de Teherán no tardó en adjudicarse el ataque y advertir que las operaciones militares están lejos de concluir. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) reivindicó la autoría de la ofensiva y emitió un comunicado oficial donde aclaró que no se trataría de una agresión aislada contra los intereses de su adversario.

“Esta operación no es un hecho aislado, sino el comienzo de una semana completa de ataques continuos (...) Se seguirán lanzando oleadas de misiles y drones las 24 horas del día durante los próximos siete días hasta que el enemigo se vea disuadido y cese sus crímenes”, amenazó la comandancia de la Guardia Revolucionaria de Irán.