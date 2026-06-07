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Ayudante de Colo Colo y la eliminación de la Copa de la Liga: “Nos quedamos lejos de lo que habíamos planeado”

Juan Pablo Rodríguez valoró la rotación implementada en Talcahuano, pero lamentó el haber entrado a la cancha ya sin chances de clasificarse.

Carlos Madariaga

Ayudante de Colo Colo y la eliminación de la Copa de la Liga: “Nos quedamos lejos de lo que habíamos planeado”

Ayudante de Colo Colo y la eliminación de la Copa de la Liga: “Nos quedamos lejos de lo que habíamos planeado” / Daniel Pino/UnoNoticias

Algunos de quienes siguieron el compromiso entre Colo Colo y Huachipato por la Copa de la Liga se sorprendieron con la ausencia de Fernando Ortiz en la banca alba.

Esto debido a que el argentino debía cumplir la suspensión luego de haber sido expulsado en la visita ante Coquimbo Unido, con lo que su ayudante, Juan Pablo Rodríguez, fue quien debió dirigir al equipo y poner la cara ante la derrota en Talcahuano.

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“Son sensaciones econtradas. Con todas las rotaciones y con todo lo que buscamos, no encontramos el resultado. Nos quedamos lejos de lo que habíamos planeado, queríamos llegar a este partido con otras perspectivas, aunque la gente que necesitaba minutos, los jóvenes y los que los acompañaron lo hicieron bastante bien”, dijo, asumiendo la realidad de la eliminación del torneo.

“Somos Colo Colo, cuando jugamos tiene que ganar todo. El adjetivo que quieran ponerle es bienvenido. Las cosas no resultaron como queríamos (...) Intentamos que todos participaran, pero no conseguimos el objetivo. Veníamos con gran ilusión, siempre pensamos en llegar a este partido de mejor manera”, recalcó Rodríguez, ya pensando en la Liga de Primera, donde son sólidos punteros.

“Queremos terminar bien la primera rueda, hay que pensar en lo que sigue. Tenemos la obligación de ganarle a Cobresal en casa y sacar una ventaja que nos permita iniciar con tranquilidad la segunda rueda”, cerró el ayudante técnico del “Cacique”.

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