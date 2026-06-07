El conteo rápido de votos en Perú confirma un empate técnico entre Sánchez y Fujimori

Una noche de máxima polarización e incertidumbre total mantiene en vilo al pueblo peruano. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú ha enfrentado en las urnas a dos visiones de país situadas en extremos opuestos, dejando un escenario de empate técnico definitivo tras conocerse el conteo rápido al 100% elaborado por Ipsos en alianza con la ONG Transparencia.

Por un lado, la candidata derechista Keiko Fujimori, de 51 años, llegó a esta instancia enarbolando el divisivo legado político de su padre, el autócrata Alberto Fujimori. En la otra vereda, elizquierdista Roberto Sánchez, de 57 años y líder de Juntos por el Perú, ha concentrado su plataforma electoral reivindicando la figura del expresidente Pedro Castillo —encarcelado por un intento de autogolpe en 2022—, a quien el candidato ha prometido indultar en caso de llegar al Palacio de Pizarro. La última proyección oficial de Ipsos le otorga una ligera ventaja a Sánchez con un 50.3% de los votos válidos, frente a un 49.7% obtenido por Fujimori, una diferencia estrecha de poco más de medio punto que se encuentra totalmente dentro del margen de error estadístico.

El “balconazo” de Sánchez en la plaza San Martín

Inmediatamente después de divulgarse las cifras del conteo rápido, el optimismo se tomó las huestes de la izquierda peruana. Roberto Sánchez rompió el hermetismo y habló de forma enérgica ante cientos de seguidores desde un balcón en la plaza San Martín, ubicada en el centro histórico de Lima.

“En esta noche bendita, vamos a acabar con el pacto mafioso que se ha apoderado de nuestro gobierno”, exclamó el candidato presidencial en una primera intervención cargada de euforia política.

Sin embargo, consciente de que los resultados son todavía provisionales y que en el sistema electoral peruano basta un solo voto de diferencia para llevarse la victoria definitiva, el representante de Juntos por el Perú matizó su discurso y optó por un tono de mayor cautela institucional. “Queremos transmitir serenidad y respeto por la democracia. Hoy, el conteo rápido muestra una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo. Como corresponde a quienes creemos en la democracia, este es el momento de defender el voto y la transparencia electoral. Invoco a nuestros personeros y a los movimientos sociales a respetar los resultados y la voz de los ciudadanos”, enfatizó Sánchez.

Un recuento que revierte el pie de urna

La extrema paridad registrada este domingo 7 de junio coincide con el complejo escenario que anticipaban las últimas encuestas conocidas durante el tramo final de la campaña, donde las variaciones eran mínimas y alternaban de forma constante el liderato de ambos bloques. No obstante, los analistas locales destacan un factor clave: a diferencia del sondeo a pie de urna inicial, el conteo rápido de Ipsos —que se basa en una muestra representativa de actas de las mesas electorales de todo el país para extrapolar los datos— dio un vuelco a la tendencia y posicionó a Sánchez a la cabeza del recuento, aunque manteniéndose en la condición legal de empate técnico.

Con el 100% de la muestra de conteo rápido ya procesada, la expectación se traslada ahora de manera exclusiva a los cómputos oficiales que emitirá paulatinamente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En las sedes de campaña de ambas colectividades, el llamado principal ha sido a reforzar la vigilancia de los personeros de mesa, ya que cada acta impugnada o voto observado será determinante para resolver quién asumirá la presidencia de la República.