Conjunción Venus y Júpiter este 8 y 9 de junio: mejor hora y cómo ver el fenómeno astronómico desde Chile

Un espectáculo astronómico imperdible y de alta sincronía celeste adornará los cielos durante las próximas jornadas. Durante este 8 y 9 de junio de 2026, el hemisferio sur contará con una posición privilegiada para observar la conjunción más brillante del año entre Venus y Júpiter. El fenómeno de alineación permitirá que ambos planetas se aprecien nítidamente a simple vista, simulando ser dos potentes faros cósmicos extremadamente juntos sobre el horizonte en dirección hacia el oeste, de manera inmediata tras el atardecer.

El punto máximo de este esperado acercamiento aparente ocurrirá precisamente durante las noches de este lunes y martes. Las ventanas de observación idóneas para el público general se extenderán desde el inicio del crepúsculo vespertino hasta el momento exacto en que los astros se oculten, un evento que se registrará de forma aproximada una hora después de la puesta de Sol. Por este motivo, los expertos recomiendan buscar puntos despejados y sin obstáculos geográficos o inmobiliarios hacia la línea del horizonte para aprovechar el breve lapso de visibilidad.

El momento ideal: A las 18:30 el cielo estará lo suficientemente oscuro para resaltar el brillo de ambos planetas, pero aún mantendrán una altura cómoda sobre el horizonte.

Cómo distinguir los planetas en la franja crepuscular

Para los aficionados y ciudadanos que deseen identificar correctamente la posición de cada cuerpo celeste, el panorama ofrece guías de brillo muy marcadas. Venus destacará con propiedad como el objeto más luminoso de todo el firmamento nocturno —siendo superado en resplandor únicamente por la Luna—, mostrando un color blanco intenso. Por su parte, Júpiter aparecerá posicionado levemente por encima o justo al costado de Venus, brillando con una intensidad un poco menor y exhibiendo un característico tono más amarillento ante el ojo humano.

En cuanto a la ubicación local en Chile, las condiciones geográficas resultan ideales para el monitoreo. Debido a la latitud y la posición astronómica del territorio nacional, el fenómeno se podrá ver dirigiendo la vista en dirección oeste-noroeste, justo en la franja cromática donde el cielo crepuscular comienza a oscurecerse y a dar paso a la noche.

El poder de unos binoculares comunes

Una de las grandes ventajas de esta conjunción planetaria de junio es que no requiere de infraestructura científica compleja para su disfrute familiar. No necesitas un telescopio profesional ni accesorios de alta tecnología para sumarte a la observación. > Debido a la cercanía de los astros, ambos caben perfectamente dentro del campo de visión de unos binoculares comunes y corrientes de uso doméstico.

El uso de este accesorio básico no solo mejorará la nitidez del encuentro, sino que además te permitirá apreciar las históricas lunas galileanas de Júpiter (Ío, Europa, Ganimedes y Calisto) orbitando en miniatura al costado del gigante gaseoso, transformando una simple mirada al cielo en una experiencia educativa de alto impacto.