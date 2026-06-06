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FOTOS. Tras disolución del PSC: Partido Cristiano de Chile se constituye oficialmente ante el Servel tras lograr firmas en tres regiones

La colectividad, sucesora del disuelto Partido Social Cristiano, logró validarse legalmente de forma simultánea en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Mario Vergara

Tras disolución del PSC: Partido Cristiano de Chile se constituye oficialmente ante el Servel tras lograr firmas en tres regiones

Tras la reciente disolución del Partido Social Cristiano (PSC), la colectividad logró recolectar los patrocinios ciudadanos necesarios y concretar de manera oficial su constitución jurídica como el nuevo “Partido Cristiano de Chile” ante el Servicio Electoral (Servel).

Con este hito legal, el partido de índole confesional da continuidad al proyecto político de su antecesor, inscribiéndose formalmente de forma simultánea en tres regiones clave del sur del país: Ñuble, Biobío y La Araucanía.

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La inscripción le permitirá a la naciente plataforma mantener intacta su actual representación institucional, conservando sus escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados, además de sus puestos de consejeros regionales, concejales y diversas autoridades locales en ejercicio dentro del territorio nacional.

El despliegue territorial

La directiva central del Partido Cristiano de Chile ratificó que el sello del conglomerado mantendrá una “agenda de centroderecha marcada por una profunda convicción en los temas sociales, la reactivación económica, la salud, la educación y el resguardo de la seguridad pública”.

El presidente nacional de la colectividad, Jorge Sepúlveda, manifestó su profunda satisfacción durante el acto de lanzamiento oficial, extendiendo sus agradecimientos a las miles de personas que respaldaron la firma del acta fundacional.

“Agradecemos a las miles de personas que han creído en este proyecto y muy en especial en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde hemos alcanzado los requisitos mínimos establecidos por Servel para poder pasar de ser un partido en formación, a un partido constituido. (...) Somos un partido de derecha, creemos en la defensa de la vida, la familia, las libertades. Este es solo el puntapié inicial, nuestra meta es ser un partido nacional con presencia en todo el territorio para poder de esa manera influir con nuestros valores”, enfatizó Sepúlveda, destacando la presentación de coordinadores desde Arica a Punta Arenas.

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