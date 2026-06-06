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AUDIO. “Nos hemos preocupado solo de nosotras”: la preparación de las Diablas para jugar la Nations Cup

En conversación con ADN TOP, Josefa Salas, integrante de la selección chilena de la especialidad, anticipó el desafío internacional del elenco nacional previo al Mundial.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Josefa Salas en ADN Deportes

Josefa Salas en ADN Deportes

01:53

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La selección chilena femenina del hockey césped cumplió con su última semana de entrenamientos en su casa, las canchas del Parque Estadio Nacional, con miras a su próximo desafío internacional: la Nations Cup, que se disputa desde fines de la próxima semana en Nueva Zelanda y que será clasificatorio para la Pro League de la especialidad.

No será fácil, pues el torneo oceánico entrega sólo un cupo para la prestigiosa liga con los mejores equipos del planeta.

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El director técnico nacional, Cristóbal Rodríguez, nominó a 20 jugadoras, entre las que destracan Denise Rojas Losada, Sofía Filipek, Manuel Urroz, María Jesús Maldonado, Doménica Ananías y la arquera Natalia Salvador.

En la Nations Cup, las “Diablas” enfrentarán en el grupo B a Francia el lunes 15 de junio, Corea del Sur el 16 y al equipo local, las neozelandesas, el jueves 18. Si pasan, deberán sortear los cuartos de final, semifinales y la final, para agarrar el boleto a la Pro League.

El pasado viernes realizó el último entrenamiento del Team Chile, en el Nacional, y ahí pudimos conversar con una de sus figuras, Josefa Salas, quien compartió con ADN TOP de este proceso.

“Hemos tenido una muy buena preparación, venimos entrenando a full las que estamos en Santiago tras un torneazo que hicimos, como fue el Pre Mundial. Las de Europa también allá. Hace un par de semanas nos juntamos para afinar detalles y disfrutar del proceso”, destacó, sin proyectar en demasía el calado de las rivales que tendrán en Oceanía.

“Nos hemos preocupado solo de nosotras, de llegar a nuestra mejor versión, afinando detalles. Tenemos la suerte de jugar de nuevo con Francia, pero prepararemos cada partido como si fuera el último. Es importante disfrutar el proceso”, dijo Salas, apuntando a encarar este torneo y luego la cita planetaria de agosto.

Nos emociona el Mundial, pero hoy estamos pensando en la Nations Cup y cuando superemos ese primer pasito nos enfocaremos en el Mundial. Es un orgullo y privilegio estar allí”, concluyó la integrante de las “Diablas” en ADN TOP.

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