“Cruzó una línea muy delicada”: Vale Saini criticó duramente a Sebastián Ramírez tras sus comentarios contra su familia

Esta semana, Vale Saini respondió con todo a los comentarios que realizó su expareja, Sebastián Ramírez, en contra de su familia.

El conflicto comenzó cuando surgieron rumores sobre una eventual participación de Sebastián Ramírez en Fiebre de Baile.

En esa oportunidad, la locutora de FM Dos aseguró que no tenía problemas con que su expareja se sumara al programa, aunque aprovechó para referirse a la pensión que paga por la hija que tienen en común.

“Él da una pensión muy baja, del mínimo. Me gustaría que aportara más. Creo que es lo justo, no estoy pidiendo nada más”, expresó en diálogo con FMDOS.

Sebastián Ramírez respondió a estos dichos y arremetió contra Saini a través de una serie de historias en Instagram.

“No hables como si fueras pobre, Vale, mira que conozco a minas que la sufren de verdad. Está bien, tengo que ponerme, pero recuerda que en los dos primeros realities toda la plata fue para ti”, afirmó.

“Tiene suerte de salir de una familia millonaria. Qué paja que salgas hablando así todos estos años. No hables así como si fueras de población, humilde, por favor. Deja de humillar a tu hija”, comentó Ramírez.

Vale Saini respondió a los dichos de Sebastián Ramírez

En el más reciente episodio de Hay que decirlo de Canal 13, Vale Saini fue consultada por las declaraciones de su expareja, señalando que “había pasado una línea”.

“Me siento un poco tranquila. Siento que quizás estaba esperando que pasara esto, que él se autofunara”, aseguró.

“Yo respondí, porque todos tenemos que trabajar, tenemos que mantener a nuestros hijos. En mi caso sí me cuesta, mi carrera es súper difícil”, agregó.

“Siento que él cruzó una línea muy delicada, que es mi familia. Y eso sí que yo no lo aguanto”, sostuvo.

“Conmigo puedo aguantar algunas cosas, pero que se metan con mi familia, con mi hija, lo encuentro terrible”, agregó.

“Al Seba le diría que siempre hay tiempo para poder hacer un mea culpa y decir: ‘Sí, en verdad la he cagado en hartas cosas’”, comentó.

“Yo creo que también fue un aprendizaje; fuimos papás los dos muy chicos. No te deseo mal, Sebastián, pero yo creo que de verdad tienes que tener más cuidado con las cosas que dices”, añadió.

“Siento que existe la justicia divina. Y siempre voy a cuidar a mi hija, como tú dices. Pero también es tu hija”, cerró.