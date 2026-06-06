Desarticulan la mayor asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

Un quiebre definitivo a las mafias forestales que operan en la zona centro-sur del país consolidó el aparato de justicia. El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, en un trabajo conjunto con las brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán y la de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, logró desarticular la mayor asociación delictiva dedicada a la sustracción y blanqueo de madera en la historia de la Región de Ñuble.

El histórico operativo culminó con la detención de 17 personas de nacionalidad chilena y residentes de la misma región, además de la incautación de un millonario patrimonio que incluye 40 vehículos y maquinaria pesada de trabajo forestal, sumado al decomiso de un cargamento de madera avaluado en $3.000 millones de pesos. De acuerdo con los balances policiales, en el despliegue también se confiscaron tres escopetas y un revólver —todas con sus números de serie adulterados—, más de un centenar de municiones de diverso calibre y más de $3 millones en dinero en efectivo.

El aserradero de Chillán y la red de informantes infiltrados

Las indagatorias penales permitieron establecer que la red delictual operaba bajo una estructura empresarial sumamente sofisticada para intentar evadir los controles. En la audiencia de formalización, el fiscal del SAC, Álvaro Serrano Romo, expuso que el líder indiscutido de la banda era Carlos Jara Urra, un sujeto que ya registraba causas vigentes por delitos similares y quien utilizaba como fachada legal a su empresa, la Sociedad Forestal Monte Verde SpA, ubicada en el camino a Pinto, en la comuna de Chillán. Dicho aserradero operaba como el centro logístico y financiero de la agrupación.

“Precisamente, en ese aserradero se recibía la madera, se procesaba y comercializaba. Incluso se falseaban guías de despacho para justificar el transporte de madera sustraída y aparentar la legalidad del cargamento ante eventuales controles policiales o fiscalizaciones en las rutas (...) Los vehículos y maquinarias, avaluados en 1.500 millones de pesos, fueron incautados, con lo que se pone fin a esta actividad delictiva en la zona”, recalcó el fiscal Serrano respecto al modus operandi.

La organización criminal basaba su éxito en la información privilegiada que obtenía desde el interior de los predios. El Ministerio Público acusó formalmente a 14 hechos delictivos cometidos de forma selectiva en los bosques de la empresa Forestal Arauco S.A., emplazados en la comuna de El Carmen. La triangulación era posible debido a que tres de los imputados se desempeñaban como empleados de una firma contratista que prestaba servicios externos a Forestal Arauco; estos trabajadores actuaban como informantes clave, alertando a la banda sobre cuáles eran los predios forestales que contaban con menor vigilancia diaria y cuáles tenían las torres de madera listas para ser cargadas y robadas.

Prisión preventiva para los líderes y persecución al patrimonio

Frente a la contundencia de las pruebas reunidas en una carpeta investigativa que demoró cerca de un año y medio de inteligencia y técnicas intrusivas, el Juzgado de Garantía de Yungay decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro cabecillas de la agrupación: Carlos Jara Urra, José Urra Bórquez, Juan Urra Troncoso y Claudio Montes Constanzo. En tanto, los restantes 13 imputados —identificados como Carolina Hidalgo, Jaime Sandoval, Héctor Peña, Juan Hernández, Ányelo González, Juan Carlos León, Fernando Cortés, Diego Oyarce, Leonardo Troncoso, Cristian Neira, Eduardo Jara, Luis Nahuelhuán y Andrés Urra— quedaron bajo las medidas de arraigo nacional, prohibición absoluta de comunicarse entre ellos y prohibición de acercarse a los predios de la forestal afectada.

Por su parte, el fiscal jefe del SAC Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, puntualizó que la estrategia penal apunta a desmantelar los incentivos económicos de las mafias, por lo que se ordenó la retención inmediata de 28 productos y cuentas bancarias ligadas al grupo. “Lo que buscamos en el Sistema de Análisis Criminal es atacar donde más les duele, que es precisamente su patrimonio. Seguir la ruta del dinero es la única forma de ir acabando con este tipo de organizaciones”, sentenció Canahuate, adelantando que se extendió un oficio formal al Servicio de Impuestos Internos (SII) para perseguir los delitos tributarios derivados de la venta de la madera ilegal.

Las máximas autoridades regionales aplaudieron el cierre de la causa de la PDI. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda Palma, catalogó las detenciones como el golpe más grande al robo de madera en la historia local, mientras que el seremi de Seguridad Pública, Héctor Ponce Ortega, relevó que este hito responde a que la sustracción de madera quedó estipulada como uno de los delitos priorizados dentro del plan regional contra el crimen organizado de este año 2026. El tribunal del Maule fijó un plazo estricto de 5 meses para el cierre definitivo de la investigación.