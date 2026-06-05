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FOTO. “Vuelta alto amigo querido”: el gran dolor de Leo Rey que sorprendió al mundo de la música

Este viernes, el músico dio a conocer la muerte del percusionista chileno, David Pelayo.

Nicolás Lara Córdova

“Vuelta alto amigo querido”: el gran dolor de Leo Rey que sorprendió al mundo de la música

El cantante de cumbia Leo Rey utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una triste noticia que enluta al mundo de la música.

A través de una escueta publicación, el artista informó el fallecimiento de David Pelayo, reconocido percusionista chileno que desarrolló una destacada carrera internacional y dejó una importante huella en la escena musical.

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Qué terrible noticia. Q.E.P.D vuela alto amigo querido”, escribió Leo Rey en su publicación.

El posteo realizado en Instagram, generó sorpresa entre los fanáticos de Leo Rey y del mundo de la cumbia chilena.

“No lo puedo creer”; “No puede ser, por favor que no sea verdad”; “No porfa, que no sea verdad”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer la publicación.

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