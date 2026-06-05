“Vuelta alto amigo querido”: el gran dolor de Leo Rey que sorprendió al mundo de la música

El cantante de cumbia Leo Rey utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una triste noticia que enluta al mundo de la música.

A través de una escueta publicación, el artista informó el fallecimiento de David Pelayo, reconocido percusionista chileno que desarrolló una destacada carrera internacional y dejó una importante huella en la escena musical.

“Qué terrible noticia. Q.E.P.D vuela alto amigo querido”, escribió Leo Rey en su publicación.

El posteo realizado en Instagram, generó sorpresa entre los fanáticos de Leo Rey y del mundo de la cumbia chilena.

“No lo puedo creer”; “No puede ser, por favor que no sea verdad”; “No porfa, que no sea verdad”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer la publicación.