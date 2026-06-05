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VIDEO. “Hija de mil...”: madre argentina protagonizó curioso momento junto a su hijo en velorio del Indio Solari

Este viernes se informó el fallecimiento del cantante argentino quien luchaba contra el Parkinson.

Nicolás Lara Córdova

“Hija de mil...”: madre argentina protagonizó curioso momento junto a su hijo en velorio del Indio Solari

Este viernes por la mañana se dio a conocer la partida de Carlos Alberto “Indio” Solari, a los 77 años, lo que provocó que cientos de fanáticos se acercaran a Plaza de Mayo para despedir al músico argentino.

En medio de la llegada de los seguidores, C5N entrevistó a una madre llamada Denise, quien llegó junto a su hijo de apenas 19 días al velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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“Esta es su primera salida. Quiero que esto quede para el día de mañana para él, para que sepa lo importante que fue para nosotros el Indio”, comentó Denise.

En medio de la emoción del momento, la mujer aprovechó para disculparse con su familia, ya que reveló que aún no había permitido que sus cercanos conocieran al recién nacido.

Pedí que cumpla dos meses por lo menos. ‘Hija de mil..., te estás yendo para allá y a nosotros no nos dejás ver al nene’. Esta es su primera salida y va a ser un lindo recuerdo”, cerró.

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