Nóminas del Grupo D para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
Repasa cuáles son los 26 jugadores que defenderán a cada uno de los equipos en el Grupo D de la Copa del Mundo.
El próximo 11 de junio comenzará la disputa del Mundial 2026 y en ADN.CL ya palpitamos el desarrollo de la cita planetaria, para lo cual te contaremos de la conformación del Grupo D.
Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, aguarda por su debut el viernes 12 ante Paraguay, que será el primer sudamericano en disputar un partido en este campeonato.
Turquía y Australia completan un grupo que asoma como bastante peleado, en medio de las críticas a la gestión de Mauricio Pochettino para la preparación de los norteamericanos.
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Estados Unidos
Porteros: Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution) y Chris Brady (Chicago Fire).
Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV, PB), Alex Freeman (Villarreal, ESP), Mark McKenzie (Toulouse, FRA), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace, ING), Antonee Robinson (Fulham, ING), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, ALE), Auston Trusty (Celtic, ESC).
Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth, ING), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Milan, ITA), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach, ALE), Malik Tillman (Bayer Leverkusen. ALE), Tim Weah (Olympique Marseille, FRA).
Delanteros: Folarin Balogun (Monaco, FRA), Ricardo Pepi (PSV, PB), Haji Wright (Coventry City, ING), Brenden Aaronson (Leeds United, ING), Alejandro Zendejas (Club América, MEX).
Paraguay
Porteros: Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto Fernández (Cerro Porteño), Gastón Olveira (Olimpia).
Defensas: Juan Cáceres (Dynamo Moscú, RUS), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA), José Canale (Lanús, ARG), Omar Alderete (Getafe, ESP), Alessandro Maidana (Olimpia), Fabián Balbuena (Dinamo Moscú, RUS), Mauricio Magalhães (Libertad).
Centrocampistas: Damián Bobadilla (São Paulo, BRA), Braian Ojeda (Real Salt Lake, USA), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, USA), Matías Galarza (Talleres de Córdoba, ARG), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain, EUA), Gustavo Caballero (Nacional), Ramón Sosa (Palmeiras. BRA), Diego Gómez (Brighton, ING).
Delanteros: Alex Arce (Liga de Quito ECU), Gabriel Ávalos (Independiente, ARG), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino, BRA), Miguel Almirón (Atlanta United, USA), Julio Enciso (Estrasburgo, FRA), Antonio Sanabria (Torino, ITA).
Australia
Porteros: Matthew Ryan (Levante, ESP), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers, DIN).
Defensas: Harry Souttar (Leicester, ING), Alessandro Circati (Parma, ITA), Jordan Bos (Feyenoord, PB), Cameron Burgess (Swansea, ING), Milos Degenek (APOEL, CYP), Aziz Behich (Melbourne City), Jason Geria (Albirex Niigata, JAP), Lucas Herrington (Colorado Rapids, USA), Kai Trewin (New York City, USA), Jacob Italiano (Grazer AK 1902, AUT).
Centrocampistas: Jackson Irvine (St. Pauli, AUT), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Cameron Devlin (Hearts, ESC), Ajdin Hrustic (Heracles, PB), Connor Metcalfe (St. Pauli, AUT), Aiden O’Neill (New York City, USA).
Delanteros: Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne City), Nestoy Irakunda (Watford, ING), Awer Mabil (Castellón, ESP), Mohamed Touré (Norwich, ING), Cristian Volpato (Sassuolo, ITA), Tete Yengi (Machida Zelvia, JAP).
Turquía
Porteros: Altay Bayindir (Manchester United, ING), Ugurcan Cakir (Galatasaray), Mert Gunok (Besiktas).
Defensas: Ferdi Kadioglu (Brighton, ING), Merih Demiral (Al Ahli, SAU), Celik (Roma, ITA), Ozan Kabak (Hoffenheim, ALE), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor).
Centrocampistas: Arda Guler (Real Madrid, ESP), Can Uzun (Eintracht Frankfurt, ALE), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter de Milán, ITA), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund, ALE).
Delanteros: Kenan Yildiz (Juventus, ITA), Baris Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto, POR), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).
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