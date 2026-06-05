;

Nóminas del Grupo K para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia

Estos son los 26 jugadores seleccionados para representar a cada una de las selecciones del Grupo K en la Copa del Mundo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y en ADN.CL ya comenzamos a palpitar el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica. Esta vez, repasamos las selecciones que integran el Grupo K.

La zona está encabezada por uno de los grandes candidatos al título, Portugal, que en principio deberá batallar por el primer lugar con la siempre competitiva Colombia.

Revisa también:

ADN

El grupo también lo integran la República Democrática del Congo y Uzbekistán, con la misión de sorprender y complicar las opciones de los favoritos de avanzar a la siguiente ronda.

Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), José Sá (Wolverhampton, ENG), Rui Silva (Sporting CP, POR), Ricardo Velho (Farense, POR)

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ENG), Matheus Nunes (Manchester City, ENG), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting CP, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP), Rúben Dias (Manchester City, ENG), Tomás Araújo (Benfica, POR)

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samu Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Manchester United, ENG), Bernardo Silva (Manchester City, ENG)

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting CP, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ENG), Rafael Leão (Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA)

RD Congo

Porteros: Timothy Fayulu (FC Noah, ARM), Lionel Mpasi (Le Havre, FRA), Mattieu Epolo (Standard Lieja, BEL)

Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham, ENG), Gedeon Kalulu (Aris, GRE), Chancel Mbemba (LOSC Lille, FRA), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz, POL), Axel Tuanzebe (Burnley, ENG), Dylan Batubinsika (Larissa, GRE), Rocky Bushiri (Hibernian, SCO), Arthur Masuku (Lens, FRA), Joris Kayembe (KRC Genk, BEL)

Centrocampistas: Samuel Moutoussamy (Atromitos, GRE), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille, FRA), Gael Kakuta (Larissa, GRE), Charles Pickel (Espanyol, ESP), Noah Sadiki (Sunderland, ENG), Edo Kayembe (Watford, ENG)

Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú, RUS), Nathanael Mbuku (Montpellier, FRA), Cédric Bakambu (Betis, ESP), Simon Banza (Al-Jazira, UAE), Fiston Mayele (Pyramids, EGY), Brian Cipenga (Castellón, ESP), Yoane Wissa (Newcastle, ENG), Meschack Elia (Alanyaspor, TUR)

Uzbekistán

Porteros: O’tkir Yusupov (Navbahor, UZB), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana, UZB), Abduvohid Ne’matov (Nasaf Qarshi, UZB)

Defensas: Abdukodir Khusanov (Manchester City, ENG), Alijonov (Neftchi Fergana, UZB), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana, UZB), Rustam Ashurmatov (Esteghlal, IRN), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent, UZB), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi, UZB), Avazbek O’Imasaliev (Dinamo Samarqand, UZB), Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand, UZB), Behruzjon Karimoov (Surkhon Termiz, UZB), Abdulla Abdullaev (Dibba Al-Fujairah, UAE)

Centrocampistas: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent, UZB), Otabek Shukurov (Baniyas Club, UAE), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana, UZB), Odil Hamrobekov (Tractor S.C., IRN), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran, IRN), Aziz Ganiev (Nasaf Qarshi, UZB), Sherzod Esanov (Bukhara, UZB), Abbosbek Fayzullaev (Başakşehir, TUR)

Delanteros: Eldor Shomurodov (Başakşehir, TUR), Igor Sergeev (Persépolis, IRN), Azizbek Amonov (Dinamo Samarcanda, UZB), Oston Urunov (Persépolis, IRN), Doston Khamdamov (Pakhtakor Tashkent, UZB)

Colombia

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG), Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Atlético Nacional, COL)

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG), Santiago Arias (Independiente, ARG), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Jhon Lucumí (Bologna, ITA), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Déiver Machado (Nantes, FRA), Johan Mojica (Mallorca, ESP)

Centrocampistas: Gustavo Puerta (Santander, ESP), James Rodríguez (Minnesota United, USA), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Jorge Carrascal (Flamengo, BRA), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), Richard Ríos (Benfica, POR), Kevin Castaño (River Plate, ARG), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG), Juan Portilla (Paranaense, BRA)

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich, GER), Luis Suárez (Sporting CP, POR), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis, ESP)

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad