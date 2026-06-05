Nóminas del Grupo K para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y en ADN.CL ya comenzamos a palpitar el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica. Esta vez, repasamos las selecciones que integran el Grupo K.

La zona está encabezada por uno de los grandes candidatos al título, Portugal, que en principio deberá batallar por el primer lugar con la siempre competitiva Colombia.

El grupo también lo integran la República Democrática del Congo y Uzbekistán, con la misión de sorprender y complicar las opciones de los favoritos de avanzar a la siguiente ronda.

Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), José Sá (Wolverhampton, ENG), Rui Silva (Sporting CP, POR), Ricardo Velho (Farense, POR)

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ENG), Matheus Nunes (Manchester City, ENG), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting CP, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP), Rúben Dias (Manchester City, ENG), Tomás Araújo (Benfica, POR)

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samu Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Manchester United, ENG), Bernardo Silva (Manchester City, ENG)

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting CP, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ENG), Rafael Leão (Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA)

RD Congo

Porteros: Timothy Fayulu (FC Noah, ARM), Lionel Mpasi (Le Havre, FRA), Mattieu Epolo (Standard Lieja, BEL)

Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham, ENG), Gedeon Kalulu (Aris, GRE), Chancel Mbemba (LOSC Lille, FRA), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz, POL), Axel Tuanzebe (Burnley, ENG), Dylan Batubinsika (Larissa, GRE), Rocky Bushiri (Hibernian, SCO), Arthur Masuku (Lens, FRA), Joris Kayembe (KRC Genk, BEL)

Centrocampistas: Samuel Moutoussamy (Atromitos, GRE), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille, FRA), Gael Kakuta (Larissa, GRE), Charles Pickel (Espanyol, ESP), Noah Sadiki (Sunderland, ENG), Edo Kayembe (Watford, ENG)

Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú, RUS), Nathanael Mbuku (Montpellier, FRA), Cédric Bakambu (Betis, ESP), Simon Banza (Al-Jazira, UAE), Fiston Mayele (Pyramids, EGY), Brian Cipenga (Castellón, ESP), Yoane Wissa (Newcastle, ENG), Meschack Elia (Alanyaspor, TUR)

Uzbekistán

Porteros: O’tkir Yusupov (Navbahor, UZB), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana, UZB), Abduvohid Ne’matov (Nasaf Qarshi, UZB)

Defensas: Abdukodir Khusanov (Manchester City, ENG), Alijonov (Neftchi Fergana, UZB), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana, UZB), Rustam Ashurmatov (Esteghlal, IRN), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent, UZB), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi, UZB), Avazbek O’Imasaliev (Dinamo Samarqand, UZB), Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand, UZB), Behruzjon Karimoov (Surkhon Termiz, UZB), Abdulla Abdullaev (Dibba Al-Fujairah, UAE)

Centrocampistas: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent, UZB), Otabek Shukurov (Baniyas Club, UAE), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana, UZB), Odil Hamrobekov (Tractor S.C., IRN), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran, IRN), Aziz Ganiev (Nasaf Qarshi, UZB), Sherzod Esanov (Bukhara, UZB), Abbosbek Fayzullaev (Başakşehir, TUR)

Delanteros: Eldor Shomurodov (Başakşehir, TUR), Igor Sergeev (Persépolis, IRN), Azizbek Amonov (Dinamo Samarcanda, UZB), Oston Urunov (Persépolis, IRN), Doston Khamdamov (Pakhtakor Tashkent, UZB)

Colombia

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG), Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Atlético Nacional, COL)

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG), Santiago Arias (Independiente, ARG), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Jhon Lucumí (Bologna, ITA), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Déiver Machado (Nantes, FRA), Johan Mojica (Mallorca, ESP)

Centrocampistas: Gustavo Puerta (Santander, ESP), James Rodríguez (Minnesota United, USA), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Jorge Carrascal (Flamengo, BRA), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), Richard Ríos (Benfica, POR), Kevin Castaño (River Plate, ARG), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG), Juan Portilla (Paranaense, BRA)

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich, GER), Luis Suárez (Sporting CP, POR), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis, ESP)