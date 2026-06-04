Nóminas del Grupo I para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de Francia, Senegal, Irak y Noruega

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y en ADN.CL ya comenzamos a pensar en el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica. Esta vez, repasamos las selecciones que integran el Grupo I.

El grupo está encabezado por uno de los grandes candidatos al título, Francia, en una zona donde también destaca otro elenco europeo: la competitiva Noruega de Erling Haaland.

En el grupo también aparece la potencia africana Senegal e Irak, que intentará dar la sorpresa y complicar las aspiraciones de los principales favoritos para avanzar a la siguiente fase.

Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan, ITA), Brice Samba (Rennes, FRA), Robin Risser (Lens, FRA)

Defensas: Jules Koundé (FC Barcelona, ESP), Malo Gusto (Chelsea, ENG), William Saliba (Arsenal, ENG), Dayot Upamecano (FC Bayern München, ALE), Ibrahima Konaté (Liverpool, ENG), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain, FRA), Theo Hernández (Al Hilal, SAU), Lucas Digne (Aston Villa, ENG), Maxence Lacroix (Crystal Palace, ENG)

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, ESP), Adrien Rabiot (AC Milan, ITA), N’Golo Kanté (Fenerbahçe SK, TUR), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain, FRA), Manu Koné (AS Roma, ITA)

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid, ESP), Michael Olise (FC Bayern München, ALE), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, FRA), Désiré Doué (Paris Saint-Germain, FRA), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain, FRA), Marcus Thuram (Inter de Milán, ITA), Maghnes Akliouche (AS Monaco, FRA), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace, ENG), Rayan Cherki (Manchester City, ENG)

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Senegal

Porteros: Édouard Mendy (Al Ahli, SAU), Mory Diaw (Le Havre AC, FRA), Yehvann Diouf (OGC Nice, FRA)

Defensas: Krépin Diatta (AS Monaco, FRA), Antoine Mendy (OGC Nice, FRA), Kalidou Koulibaly (Al Ahli, SAU), El Hadji Malick Diouf (West Ham United, ENG), Mamadou Sarr (RC Strasbourg Alsace, FRA), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais, FRA), Moustapha Mbow (Paris FC, FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa FC, ISR), Ismaïl Jakobs (Galatasaray SK, TUR), Ilay Camara (RSC Anderlecht, BEL)

Mediocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton FC, ENG), Pape Gueye (Villarreal CF, ESP), Lamine Camara (AS Monaco, FRA), Habib Diarra (Sunderland AFC, ENG), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, ESP), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur, ENG), Bara Sapoko Ndiaye (FC Bayern München, ALE)

Delanteros: Sadio Mané (Al Nassr FC, SAU), Ismaïla Sarr (Crystal Palace, ENG), Iliman Ndiaye (Everton FC, ENG), Assane Diao (Como 1907, ITA), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain, FRA), Nicolas Jackson (FC Bayern München, ALE), Bamba Dieng (FC Lorient, FRA), Cherif Ndiaye (Samsunspor, TUR)

📋 La Liste des 28 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2026. #FIFAWC2026 #ListeGaideyi #DemBaJeex pic.twitter.com/lA7qkL9UfV — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

Irak

Porteros: Jalal Hassan (Al-Zawraa SC, IRQ), Ahmed Basil (Al-Shorta SC, IRQ), Fahad Talib (Al-Talaba SC, IRQ)

Defensas: Hussein Ali (Pogoń Szczecin, POL), Manaf Younis (Al-Shorta SC, IRQ), Zaid Tahseen (Pakhtakor Tashkent FK, UZB), Rebin Sulaka (Port FC, THA), Akam Hashem (Al-Zawraa SC, IRQ), Merchas Doski (Viktoria Plzeň, CZE), Ahmed Yahya (Al-Shorta SC, IRQ), Frans Putros (Persib Bandung, IDN), Mustafa Saadoon (Al-Shorta SC, IRQ)

Mediocampistas: Zaid Ismail (Al-Talaba SC, IRQ), Amir Al Ammari (Cracovia, POL), Kevin Yakob (Aarhus GF, DEN), Zidane Iqbal (FC Utrecht, NED), Aimar Sher (Sarpsborg 08 FF, NOR), Youssef Amyn (AEK Larnaca FC, CYP), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra FC, UAE)

Delanteros: Ahmed Qasem (Nashville SC, USA), Marko Farji (Venezia FC, ITA), Ali Jasim (Al-Najma SC, SAU), Ali Al Hamadi (Luton Town FC, ENG), Ali Yousif (Al-Talaba SC, IRQ), Aymen Hussein (Al-Karma SC, IRQ), Mohanad Ali (Dibba SCC, UAE)

📋| نُقدّم لكم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للمشاركة في كأس العالم.



26 لاعباً…

يحملون اسم العراق وآمال جماهيره، ويستعدون لتمثيل الوطن في أكبر محفلٍ كروي على مستوى العالم.



🦁 كل التوفيق لأسود الرافدين.



🇮🇶🏆



Introducing Iraq’s Final Squad for the FIFA World Cup.



26… pic.twitter.com/fjklBnyHfC — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 1, 2026

Noruega

Porteros: Ørjan Nyland (Sevilla FC, ESP), Sander Tangvik (Hamburger SV, ALE), Egil Selvik (Watford FC, ENG)

Defensas: Kristoffer Ajer (Brentford FC, ENG), David Møller Wolfe (Wolverhampton Wanderers FC, ENG), Leo Østigård (Genoa CFC, ITA), Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt, NOR), Marcus Pedersen (Torino FC, ITA), Torbjørn Heggem (Bologna FC, ITA), Sondre Langås (Derby County FC, ENG), Henrik Falchener (Viking FK, NOR), Julian Ryerson (Borussia Dortmund, ALE)

Mediocampistas: Morten Thorsby (US Cremonese, ITA), Patrick Berg (FK Bodø/Glimt, NOR), Sander Berge (Fulham FC, ENG), Martin Ødegaard (Arsenal FC, ENG), Fredrik Aursnes (SL Benfica, POR), Kristian Thorstvedt (US Sassuolo Calcio, ITA), Thelonious Aasgaard (Rangers FC, SCO), Antonio Nusa (RB Leipzig, ALE), Andreas Schjelderup (SL Benfica, POR), Oscar Bobb (Fulham FC, ENG), Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt, NOR)

Delanteros: Alexander Sørloth (Atlético de Madrid, ESP), Erling Haaland (Manchester City FC, ENG), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace FC, ENG)