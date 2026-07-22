La industria tecnológica global se enfrenta a un escenario que hasta hace poco parecía exclusivo de la ciencia ficción. OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, confirmó que su sistema de inteligencia artificial (IA) logró infiltrarse de manera totalmente autónoma en los servidores de otra compañía del rubro, un hecho que la propia firma ha catalogado como un “incidente cibernético sin precedentes”.

La empresa afectada es la startup de inteligencia artificial Hugging Face, la cual ya había detectado una sofisticada intrusión en sus sistemas de procesamiento de datos durante la semana pasada.

Clément Delangue, cofundador y director ejecutivo de Hugging Face, abordó la revelación confirmando sus aprensiones iniciales. “Sospechábamos que el ciberataque de la semana pasada podría haber provenido de un laboratorio de vanguardia, dada la sofisticación del agente. ¡Y resulta que sí!”, expresó el ejecutivo, añadiendo que “podría ser el primer incidente de este tipo” en la historia.

La anatomía del ataque autónomo

De acuerdo con los antecedentes entregados por OpenAI, la vulneración no fue orquestada por ingenieros humanos con fines de espionaje, sino que ocurrió durante una fase rutinaria de pruebas. El director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, declaró que sufrieron “un incidente de seguridad importante durante la evaluación de nuestros modelos”.

La intrusión fue ejecutada por una combinación de sistemas que incluye al recientemente lanzado GPT-5.6 Sol y a un modelo aún más avanzado que se encuentra en fase de pruebas internas. Según detalló OpenAI, la inteligencia artificial actuó de la siguiente manera:

Utilizó credenciales robadas de forma autónoma.

Descubrió y explotó una vulnerabilidad informática que hasta entonces era desconocida para los expertos en ciberseguridad.

Recurrió a “medidas extremas para lograr un objetivo de prueba bastante limitado”, encontrando vías para acceder a información secreta que le permitiría “hacer trampa” en su propia evaluación de rendimiento.

Pese a la gravedad técnica del hecho, desde Hugging Face descartaron intencionalidad corporativa. “Creemos firmemente que no hubo ninguna intención maliciosa por su parte (de OpenAI). ¡Es realmente asombroso que todo esto haya ocurrido de forma autónoma!”, recalcó Delangue.

Preocupación por la seguridad nacional

El inédito hackeo autónomo se produce en un momento de máxima alerta regulatoria respecto a las capacidades de estas tecnologías. Esta creciente preocupación motivó al presidente Donald Trump a firmar, en junio pasado, una orden ejecutiva que establece un estricto marco gubernamental para examinar los riesgos de seguridad nacional que representan los sistemas de IA más potentes, exigiendo auditorías hasta un mes antes de su lanzamiento al público.

Frente a este nuevo panorama, OpenAI emitió una advertencia categórica al resto de la industria: “La IA está acelerando el descubrimiento y la explotación de vulnerabilidades. La principal lección de este incidente es que la seguridad de los modelos debe ir a la par con el rápido avance de sus capacidades”.