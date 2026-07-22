¿Subirá el pisco? Temporal arrasa parrones y golpea a productores del norte de Chile

Decenas de productores vinculados a la Cooperativa Agrícola Control Pisquero permanecen incomunicados tras el paso del sistema frontal por el norte del país.

La organización mantiene gestiones para conocer el estado de las familias y de sus predios en los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.

El presidente de la cooperativa, Mauricio Stay Urqueta, sostuvo que la prioridad está en ubicar a las personas antes de dimensionar las pérdidas económicas.

“Lo principal para nosotros es lo humano primero, lo social y después lo productivo. Encontrarlos es fundamental”, afirmó.

Ríos ingresaron a predios y provocaron pérdidas totales

La falta de comunicación también impide establecer con precisión el nivel de daño en las plantaciones. Stay advirtió que “si no tenemos comunicación en las próximas horas, pueden pasar a ser personas desaparecidas”.

El balance productivo preliminar confirma afectaciones en las vides pisqueras de todos los valles involucrados. “Los ríos entraron a los campos de varios cooperados y arrasaron con parrones, y eso sí es pérdida total”, explicó el dirigente.

La cooperativa deberá realizar un catastro detallado de los daños en parrones, infraestructura agrícola y sistemas productivos. Sin embargo, la evaluación comenzará plenamente una vez que se logre contactar a la totalidad de los productores aislados.

Control Pisquero comprometió apoyo para las familias y para la recuperación del sector. “Vamos a apoyar todo lo que se necesite para salir adelante”, aseguró Stay, quien pidió a los cooperados incomunicados o a quienes tengan información sobre ellos contactar a las autoridades o a la organización.