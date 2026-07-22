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¿Subirá el pisco? Temporal arrasa parrones y golpea a productores del norte de Chile

La Cooperativa Control Pisquero mantiene la búsqueda de productores aislados en los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. El balance preliminar también registra graves daños agrícolas.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Decenas de productores vinculados a la Cooperativa Agrícola Control Pisquero permanecen incomunicados tras el paso del sistema frontal por el norte del país.

La organización mantiene gestiones para conocer el estado de las familias y de sus predios en los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.

El presidente de la cooperativa, Mauricio Stay Urqueta, sostuvo que la prioridad está en ubicar a las personas antes de dimensionar las pérdidas económicas.

“Lo principal para nosotros es lo humano primero, lo social y después lo productivo. Encontrarlos es fundamental”, afirmó.

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La falta de comunicación también impide establecer con precisión el nivel de daño en las plantaciones. Stay advirtió que “si no tenemos comunicación en las próximas horas, pueden pasar a ser personas desaparecidas”.

El balance productivo preliminar confirma afectaciones en las vides pisqueras de todos los valles involucrados. “Los ríos entraron a los campos de varios cooperados y arrasaron con parrones, y eso sí es pérdida total”, explicó el dirigente.

La cooperativa deberá realizar un catastro detallado de los daños en parrones, infraestructura agrícola y sistemas productivos. Sin embargo, la evaluación comenzará plenamente una vez que se logre contactar a la totalidad de los productores aislados.

Control Pisquero comprometió apoyo para las familias y para la recuperación del sector. “Vamos a apoyar todo lo que se necesite para salir adelante”, aseguró Stay, quien pidió a los cooperados incomunicados o a quienes tengan información sobre ellos contactar a las autoridades o a la organización.

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