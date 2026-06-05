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El grave error de Esteban Paredes que puede costarle caro a Santiago Morning: arriesga dura sanción

El cuadro microbusero quedó expuesto a una posible pérdida de puntos por un presunto incumplimiento de la norma Sub 21 en la Segunda División Profesional.

Bastián Lizama

@e.paredes7

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Santiago Morning, equipo dirigido por Esteban Paredes en la Segunda División Profesional, arriesga una dura sanción por un presunto incumplimiento de las bases del campeonato en el reciente empate sin goles ante Provincial Osorno.

En concreto, el “Chago” es acusado de infringir el artículo 31 del reglamento del torneo, que exige mantener durante todo el partido a un jugador Sub 21 en cancha.

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En el compromiso ante el elenco sureño, Joaquín Barrientos cumplía con la normativa en el conjunto capitalino, pero abandonó el campo a los 58 minutos, mientras que el juvenil Cristóbal Kuljis ingresó recién a los 63’.

De esta forma, el cuadro microbusero permaneció cinco minutos sin respetar la exigencia reglamentaria, situación que lo deja expuesto a una posible pérdida de puntos.

El medio osornino País Lobo informó que hasta ahora, Provincial Osorno no ha denunciado la falta ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. En caso de hacerlo, podría quedarse con los tres puntos del partido y escalar al liderato del Grupo Sur de la Segunda División Profesional.

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