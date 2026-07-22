El “me gusta” de Pedro Pascal que indignó a hinchas argentinos tras la final del Mundial 2026

El actor chileno Pedro Pascal quedó en el centro de la polémica luego de que usuarios en redes sociales detectaran que dio “me gusta” a una publicación relacionada con la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

El contenido al que reaccionó mostraba un video con la frase en inglés “Black people watching Argentina lose” (“Personas negras viendo a Argentina perder”), en alusión a las denuncias de racismo que marcaron la participación de algunos hinchas argentinos durante el torneo.

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La publicación se viralizó rápidamente y provocó una ola de cuestionamientos de fanáticos trasandinos, quienes llegaron en masa al perfil de Instagram del protagonista de The Last of Us y The Mandalorian. Entre los comentarios, varios expresaron su decepción y lo acusaron de respaldar un mensaje considerado ofensivo hacia Argentina.

Algunos usuarios le recordaron además que anteriormente había manifestado su cercanía con el país, señalando que tiene familiares argentinos, mientras otros le reprocharon haber apoyado una publicación que, a su juicio, alimenta una campaña contra los argentinos.

La controversia ocurre en medio del debate internacional por los episodios de discriminación denunciados durante el Mundial. Entre ellos, los insultos y gestos racistas que habría recibido el streamer estadounidense IShowSpeed en partidos de la selección argentina, situación que motivó críticas de diversas figuras públicas, incluido el actor Samuel L. Jackson.

Hasta ahora, Pedro Pascal no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica ni ha explicado el motivo de su interacción con la publicación. Entretanto, el episodio se suma a la lista de reacciones de celebridades que generaron molestia entre los hinchas argentinos tras la derrota frente a España en la definición del campeonato.