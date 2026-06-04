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Tras cinco años de relación: reportan supuesto quiebre de famosa pareja de la farándula chilena

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, apuntó a que la relación habría llegado a su fin.

Sebastián Escares

Tras cinco años de relación: reportan supuesto quiebre de famosa pareja de la farándula chilena

El mundo de la farándula quedó sorprendido, luego de que se revelara el supuesto quiebre de una famosa pareja del espectáculo nacional.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez aseguró en el programa Hay que decirlo que Lucila Vit y Rafael Olarra habrían puesto fin a su relación amorosa tras casi cinco años juntos.

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La comunicadora explicó que intentó contactarse tanto con la modelo argentina como con el exfutbolista chileno, pero hasta ahora no habría recibido respuesta de ninguna de las partes. La pareja comparte una hija, Agustina, quien actualmente tiene cuatro años.

Uno de los detalles que llamó la atención en redes sociales fue que Rafael Olarra no saludó públicamente a Lucila Vit por el Día de la Madre. En esa fecha, el comentarista deportivo solo compartió una fotografía dedicada a su mamá, situación que alimentó las especulaciones.

En el mismo espacio televisivo, Pamela Díaz comentó que la pareja ya habría enfrentado una separación anterior, aunque luego retomaron la relación tras resolver algunas diferencias.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez insistió en que la falta de respuesta de ambos genera aún más dudas. “Rafa siempre contesta, pero le escribí el lunes, el equipo fue a buscarlo el lunes y el martes, no aparece ninguno. Si no tienen nada que decir, es raro. Podrían decir que es mentira...”, señaló.

Hasta el momento, ni Lucila Vit ni Rafael Olarra han confirmado o desmentido públicamente la información. Por eso, el eventual quiebre se mantiene como una versión entregada desde el panel farandulero.

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