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“No son pobres abuelitos”: senadora Campillai convoca a marcha contra posibles indultos presidenciales

La parlamentaria cuestionó eventuales beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos y criticó anuncios de la cuenta pública.

Martín Neut

Senadora Fabiola Campillai

Senadora Fabiola Campillai / Oscar Guerra

La senadora independiente Fabiola Campillai convocó a una marcha para este sábado en plaza Baquedano en rechazo a eventuales indultos presidenciales a condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos vinculados al estallido social.

La movilización fue organizada por la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna y la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, y comenzará a las 9:30 horas.

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Desde la Plaza de la Constitución, la parlamentaria aseguró que el país vive “momentos complejos en materia de derechos humanos” y acusó al Gobierno de buscar beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad. “Tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos, como si la edad eximiera de toda responsabilidad”, afirmó.

“No es justo que hayan sido condenados”

Campillai sostuvo además que el rechazo a los indultos también incluye a personas condenadas por hechos ocurridos durante el estallido social. “No es justo que hayan sido condenados y a ellos los liberen, porque aquí la ley se respeta”, señaló.

La legisladora también cuestionó la última cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, acusando ausencia de anuncios sobre derechos humanos y discapacidad.

En esa línea, afirmó que “pasó sin pena ni gloria” y criticó la propuesta del “rol único de vándalos”, asegurando que afectará “a la gente trabajadora, a la gente humilde”.

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