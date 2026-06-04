Caso Muñeca Bielorrusa: tribunal decide mantener prisión preventiva para Ángela Vivanco

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco continuará en prisión preventiva luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara modificar la medida cautelar en el denominado caso muñeca Bielorrusa, investigación en la que es imputada por cohecho y lavado de activos.

Vivanco permanece recluida desde enero en el penal femenino de San Joaquín. Durante la audiencia, su defensa solicitó reemplazar la prisión preventiva por una medida menos gravosa, argumentando problemas de salud y descartando riesgo de reiteración de delitos.

La defensora pública Patricia Alvarado sostuvo que la exmagistrada fue removida del Poder Judicial en 2024, por lo que ya no tendría capacidad de influir en hechos similares a los investigados. También cuestionó que su libertad represente un riesgo para la investigación.

Pese a ello, el tribunal resolvió mantener la máxima cautelar mientras continúan las diligencias del Ministerio Público.