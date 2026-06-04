“Ándate pa’ allá hijo de la pe...”: alcalde chileno recibe feroz empapelada en la calle y lanza respuesta sin filtro de vuelta

El registro es elocuente. “Ándate para allá de la perra, sapo”, le dicen al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, en un nuevo video que él mismo compartió en sus redes sociales esta semana.

Toda la escena se desató luego de que la autoridad de la comuna encarara a personas que estaban bebiendo alcohol en la vía pública. De hecho, no es la primera vez que se ve al político en esas labores.

“No tomen acá, es una plaza es un lugar de niños”, dice la autoridad a un pequeño grupo que se encuentra mientras recorre la Villa Salvador Cruz Gana. En ese contexto, un hombre, cerveza en mano, le hace frente y le lanza el improperio.

“Yo no hablo nada, con vo’ no gano. Aparte nos tienes llenos de partes por apacar vehículos”, sostiene el agresor. “Sí, obvio, que sí”, recibe de vuelta.

“¿Qué hue...? Te gusta andar sapeando", continúa el sujeto. Poco después suma: “¿Te crei’ paco?... ¿Qué has hecho como alcalde vo’?”.

Sichel le lanzó una respuesta sin filtros: “Sacar a los curados como tú de la calle”. Luego, cierra el clip aclarando que la administración está recuperando los espacios públicos.

“Mishhh, mi alcalde es súper choro”, fue una de las reacciones que despertó más apoyo en los comentarios. “Eso se llama tener los pantalones bien puestos”, valoró otra voz.