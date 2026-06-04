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Queman vivienda de familia del senador Fidel Espinoza en Puerto Montt: parlamentario denuncia intencionalidad

El parlamentario aseguró que días antes ya se había intentado provocar otro incendio en el sector.

Nelson Quiroz

fidel espinoza - frente amplio

fidel espinoza - frente amplio

Un incendio consumió por completo una vivienda perteneciente a la familia del senador socialista Fidel Espinoza en el sector de Chinquihue, en Puerto Montt, región de Los Lagos.

Tras el siniestro, tanto el parlamentario como su hermano, el exalcalde de Frutillar Ramón Espinoza, denunciaron que existen antecedentes que apuntarían a una acción deliberada.

La emergencia se registró durante la tarde del miércoles y movilizó a diversas compañías de Bomberos. El inmueble, que se encontraba deshabitado, terminó con pérdida total.

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A través de una declaración pública, el senador Espinoza explicó que la propiedad formaba parte de un terreno familiar donde actualmente desarrollan un proyecto deportivo orientado a niños y jóvenes de distintos sectores de la ciudad.

“Según los antecedentes conocidos hasta ahora, habría sido provocado de manera intencional”, afirmó el legislador, quien además señaló que días antes ya se había registrado un intento de incendio en las cercanías de la vivienda afectada.

En la misma línea, Ramón Espinoza sostuvo que la hipótesis de la intencionalidad cobra fuerza debido a una serie de episodios ocurridos previamente en el lugar. Según relató, durante la semana anterior desconocidos rompieron vidrios de la casa e intentaron forzar uno de sus accesos.

El exjefe comunal aseguró además que el suministro eléctrico del inmueble estaba cortado por prevención y que la vivienda no estaba siendo habitada al momento del siniestro.

“Los primeros antecedentes indican que el fuego se habría iniciado al interior de la casa, en el sector de la cocina. Es imposible que se haya originado por el uso de alguna fuente de calor autorizada”, planteó.

A ello sumó otro antecedente: un galpón ubicado a unos 100 metros del inmueble también habría sufrido recientemente un principio de incendio que logró ser controlado a tiempo.

Tras la denuncia, equipos especializados del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y peritos de Bomberos iniciaron diligencias para establecer el origen del fuego y determinar eventuales responsabilidades.

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