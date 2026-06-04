La rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, abordó en ADN Hoy la relación de la casa de estudios con Azul Azul, concesionaria que administra al club deportivo.

La académica afirmó que existe preocupación por la falta de claridad en torno a la propiedad de la sociedad anónima.

“A mí me preocupa la poca claridad que hay respecto de quiénes son los dueños del club en este minuto. Estoy hablando de Azul Azul. Falta transparencia”, señaló Mizala, al ser consultada por el vínculo institucional con la concesionaria.

Mizala pide revisar convenio y cautelar símbolos de la universidad

La futura rectora recordó que la actual máxima autoridad universitaria, Rosa Devés, solicitó un informe en derecho para analizar la situación. “Hay que ver cuál es esa vinculación (...) la rectora Rosa Devés pidió un informe en derecho respecto de la situación de la universidad con el club”, explicó.

Mizala también destacó que los representantes de la universidad en el directorio de Azul Azul han planteado reparos. “Nosotros tenemos dos representantes en el directorio de 11 (...) y ambos profesores han estado constantemente manifestando la falta de transparencia que hay”, sostuvo.

Respecto al uso del nombre, valores y símbolos institucionales, la rectora electa reconoció que existen dudas. “Yo creo que hay dudas al respecto, precisamente por todo lo que ha estado pasando”, afirmó. Luego agregó que “hay un riesgo ahí respecto de que se cautelen los valores de la universidad y los símbolos de la universidad”.

Pese a ese diagnóstico, Mizala descartó que el debate esté orientado, por ahora, a romper el vínculo con el club. “No he escuchado a nadie hablar de romper, sino que más bien decir que tengamos una revisión de ese convenio”, puntualizó.

En esa línea, planteó que la discusión apunta a fortalecer la posición de la universidad dentro de la relación con Azul Azul. “Más bien lo que se plantea es hacer un nuevo convenio con el club, que nos asegure realmente una mayor participación en el directorio”, indicó.

Finalmente, Mizala aseguró que la controversia no ha afectado la imagen de la institución. “Las personas están diferenciando muy bien lo que está pasando en Azul Azul de lo que pasa en la Universidad de Chile”, concluyó.