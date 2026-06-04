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Neurólogo revela el alimento que consume para cuidar el cerebro: ayuda a estimular una proteína clave

Según el experto, esta fruta contiene compuestos que podrían favorecer funciones cerebrales asociadas al envejecimiento.

Javiera Rivera

Cerebro

Cerebro / SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT

El neurólogo y neurocientífico Majid Fotuhi, profesor asociado de la Universidad Johns Hopkins y formado en Harvard, aseguró que hay un alimento que consume a diario para cuidar su cerebro.

En una entrevista con The Washington Post, el especialista explicó que los arándanos podrían estimular la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína relacionada con la supervivencia de las neuronas.

“Es como un fertilizante para el cerebro”

“Es como un fertilizante para el cerebro”, afirmó Fotuhi al referirse al BDNF, que describió como una de las proteínas neuroprotectoras más importantes para el funcionamiento cerebral.

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Además de los arándanos, el experto destacó que otros alimentos como el salmón y el chocolate negro con alto contenido de cacao también podrían contribuir a la salud cerebral.

En ese sentido, el experto destacó que la alimentación es solo uno de los pilares para proteger el cerebro con el paso de los años.

También destacó la importancia del ejercicio físico, el buen descanso, el aprendizaje continuo y el manejo del estrés para ayudar a frenar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

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Arándanos

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