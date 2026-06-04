PDI solicita a la ANFP dineros recibidos por Azul Azul desde 2019

Las acciones legales en torno a la investigación contra el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, por su rol en el caso Sartor y las implicancias respecto a la propiedad de la sociedad anónima que rige los destinos de la U de CHile siguen extendiéndose.

El mes pasado, Toesca, liquidadora de los fondos de Saartor, amplió la querella criminal contra el exmandamás del elenco universitario laico, apuntando a los delitos de negociación incompatible y administración desleal.

Entre la serie de acciones que se sugerían a la Fiscalía, estaba la revisión de traspasos de jugadores de Ñublense y de Huachipato a la U de Chile, junto con indagar el destino de los dineros percibidos por el club desde la ANFP.

Aquel último aspecto se concretó este jueves, según información de ADN Deportes, pues integrantes de la PDI aparecieron en la sede del fútbol chileno, sin orden judicial de por medio, a solicitar información de los montos percibidos por Azul Azul.

No hubo interrogatorios de por medio, considerando que la ANFP funciona como una suerte de caja pagadora de los dineros que TNT Sports paga a los clubes por los derechos de televisión, parte de la ruta de los montos a seguir por la Fiscalía.

El secretario ejecutivo de la ANFP, Juan Eduardo Vega, recibió a la PDI, en presencia del vicepresidente de la orgánica, Jorge Aguilar. Se espera que el traspaso de toda la información solicitada en cuanto a las platas entregadas a la U de Chile desde 2019 en adelante se complete en los próximos días, sumando otra arista a la situación legal que involucra a la U de Chile.