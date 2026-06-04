Elenco de “La Pérgola de las Flores” responde al ministro Undurraga y defiende a Amparo Noguera: “El texto no ha sufrido modificaciones”

El pasado sábado se celebró el Día de los Patrimonios en Santiago, pero la jornada quedó marcada por un tenso momento protagonizado por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, y la ministra de Energía, Ximena Rincón, quienes fueron recibidos con pifias al asistir a una función especial de La Pérgola de las Flores en el Centro Cultural Ceina.

Tras la presentación, Undurraga aseguró haber sido víctima de una “encerrona” y apuntó a la actriz Amparo Noguera como una de las responsables de la situación.

Este jueves, el elenco y el equipo artístico de La Pérgola de las Flores emitieron un comunicado en el que respondieron a los dichos del ministro y aclararon que la función tuvo como objetivo rendir homenaje al destacado actor Héctor Noguera, fallecido el 28 de octubre de 2025, quien además fue director de esta versión de la obra.

“Durante la función, parte del público manifestó de manera espontánea su descontento hacia las autoridades presentes. Dichas expresiones no fueron organizadas, promovidas ni coordinadas por el elenco, el equipo artístico ni por ninguna de las personas involucradas en esta producción”, señalaron en el comunicado.

“Lamentamos que su nombre haya sido expuesto”

El elenco rechazó los dichos de Undurraga y defendió a Amparo Noguera, argumentando que la actriz se encontraba presente exclusivamente por motivos familiares y personales, al asistir al homenaje realizado a su padre.

“Lamentamos que su nombre haya sido expuesto públicamente en relación con hechos en los que no tuvo participación alguna, especialmente considerando las consecuencias personales, profesionales y reputacionales que este tipo de afirmaciones pueden generar”, agregaron.

Además, en el comunicado manifestaron su preocupación por los dichos del ministro respecto de una supuesta alteración de la escena del Urbanista Valenzuela mediante la incorporación de una protesta relacionada con los recortes al sector cultural.

“La escena pertenece al texto original escrito por Isidora Aguirre y estrenado en 1960 (...) esta versión de La Pérgola de las Flores fue estrenada en 2019 y, desde entonces, no ha sufrido modificaciones en su texto, escenas, utilería ni en sus elementos esenciales”, argumentaron.

“Como trabajadores de las artes escénicas, defendemos el derecho de las personas a expresar sus opiniones de manera respetuosa. Asimismo, creemos que el debate público debe sostenerse sobre hechos verificables y no sobre interpretaciones que terminan responsabilizando a personas ajenas a los acontecimientos”, concluye el comunicado.