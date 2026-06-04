“Dos días antes del partido, se desvaneció y empezó a convulsionar; fue traumático para todos, nadie lo supo”

Una desconocida historia salió a la luz en las últimas horas sobre la histórica campaña de Deportes Concepción en 2025, que culminó con el ascenso del cuadro penquista a la Primera División del fútbol chileno tras 17 años de ausencia.

Patricio Almendra, exentrenador del club, reveló en el podcast Desde Cero un complejo episodio vivido por el plantel, justo antes de disputar la final de vuelta de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa en Calama.

“Nos pasó una situación muy delicada, previo al partido final y a viajar a Calama. Estábamos haciendo recuperación en la cámara hiperbárica de la Base Naval, y metían de a seis o cuatro jugadores para poder recuperar más rápido”, comenzó relatando el DT.

Hasta ese momento, todo iba con normalidad, pero el delantero Ángel Gillard sufrió un percance que preocupó a todos mientras estaba en la cámara. “Dos días antes del partido, Ángel se mete a la cámara y, por accidente, manipula y se saca la máscara”, reveló.

“Le entró oxígeno a los pulmones y se desvanece y empieza a convulsionar. Lo reanimaron, lo fui a ver en la noche y Ángel estaba mejor y tranquilo. Lo pasamos mal con el área médica, constatamos que estuviera bien, a tal punto que lo hicimos jugar en Calama y fue el importante que hizo la última jugada del gol", agregó Almendra.

De todas formas, el exentrenador de Deportes Concepción reconoció que “el episodio fue traumático para él y sus compañeros. Esto no lo supo nadie. Ni la prensa, ni los hinchas”.