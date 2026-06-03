Violenta jornada en la región Metropolitana: qué se sabe del hallazgo de dos cuerpos baleados en menos de 24 horas

Una violenta jornada se registró en la Región Metropolitana, luego del hallazgo de dos cuerpos de hombres baleados en menos de 24 horas, en hechos ocurridos en Talagante y Lampa.

Ambos casos son investigados por la Policía de Investigaciones (PDI) junto al equipo ECOH de la Fiscalía, especializado en crimen organizado y homicidios.

Aunque los hallazgos presentan algunas similitudes, desde el Ministerio Público señalaron que, preliminarmente, existe una baja posibilidad de que estén vinculados.

Cuerpos fueron hallados en Talagante y Lampa

El primer caso ocurrió durante la noche en Talagante, a la altura del kilómetro 40 de la Ruta 78, en un paso bajo nivel. En ese lugar fue encontrado el cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años, quien presentaba un impacto balístico en la cabeza.

Según los antecedentes preliminares, un testigo alertó sobre la presencia de una persona que, en un primer momento, aparentemente mantenía signos vitales. Sin embargo, con la llegada de personal policial se constató su fallecimiento.

El fiscal del equipo ECOH, Alfredo Cherry, explicó que “se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida, de una persona que tendría, al parecer, un impacto balístico en el cráneo”. Además, detalló que el cuerpo fue ubicado en un sector usado habitualmente como paso peatonal o camino de tierra.

Más temprano, pasadas las 16:00 horas, otro cadáver fue encontrado en Lampa, en el sector del kilómetro 31 de la Ruta 5 Norte. La víctima estaba atada de pies y manos, envuelta en una sábana y presentaba impactos balísticos, entre ellos disparos en la cabeza.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la principal hipótesis apunta a que el hombre habría sido asesinado en otro lugar y luego abandonado en el sector rural donde fue encontrado por un trabajador de un camión recolector de basura.

Por ahora, ambos homicidios siguen bajo investigación y las diligencias buscan identificar a las víctimas, establecer la dinámica de los crímenes y determinar a los responsables.