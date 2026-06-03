Fatal incendio en Colina deja una persona fallecida al interior de un departamento

Una persona falleció durante un incendio estructural registrado la madrugada de este miércoles en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

Según informó Chicureo Hoy, la emergencia ocurrió cerca de las 05:45 horas en una vivienda ubicada en un block de departamentos de calle Lo Seco.

De acuerdo con la publicación, voluntarios del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa concurrieron al lugar y declararon una primera alarma de incendio debido a la magnitud de las llamas.

Durante las labores de control de la emergencia, se confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre adulto al interior del inmueble afectado.

En el procedimiento también participaron funcionarios de Carabineros y equipos de salud, quienes permanecieron trabajando en el sitio de la emergencia durante las primeras horas de la mañana.

Hasta el momento, las circunstancias en que se originó el fuego y las causas del fallecimiento son materia de investigación.